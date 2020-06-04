Экваториальная Гвинея продолжит обсуждать с «Лукойлом» разработку нефтяных месторождений

Москва, 4 июня. «Лукойл» должен принять решение о разведке и разработке запасов углеводородов на блоке EG-27 в Экваториальной Гвинее к началу июля 2020 года.

В 2019 году власти страны дали право российской компании на разработку месторождения. Ранее британская Ophir Energy хотела построить там плавучий завод по производству сжиженного природного газа, но не смогла обеспечить финансирование проекта.

В данный момент министерство горнорудной и нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи и руководство «Лукойла» ведут переговоры по продолжению сотрудничества. Российский энергетический гигант должен решить к началу следующего месяца, будет ли он продолжать свое участие в проекте.

«Мы ведем переговоры с «Лукойлом». Недавно мы общались по видеосвязи с представителями компании и поделились своим видением относительно нашего дальнейшего сотрудничества. Наша сторона хочет дать российским партнерам некоторое время, чтобы они смогли подумать. Но важно понимать, что время подходит к концу. В начале июля мы должны принять решение: либо сделка с «Лукойлом» будет продлена, либо мы будем искать других партнеров», — сказал министр горнорудной и нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обиан Лима.

Основой совместного проекта России и Экваториальной Гвинеи служит меморандум, который предполагает участие российской компании в проектах по разведке и добыче углеводородов в этой стране. Документ был подписан президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и министром горнорудной и нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи Габриэлем Мбага Обиан Лима в рамках саммита «Россия – Африка» в октябре 2019.

Это не единственный пример сотрудничества России и африканской страны в области нефтяной промышленности.

Ранее российские геологоразведочные компании Росгеология, Зарубежгеология и Южморгеология подписали с министерством горнодобывающей и нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи контракты на первый этап сейсмических исследований в бассейне реки Рио-Муни. Данные соглашения также были заключены на полях саммита «Россия-Африка» в октябре 2019 года.