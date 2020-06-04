СК предъявил обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

Москва, 4 июня. Следственный комитет России предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма еще двум фигурантам дела о публикации нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил на сайте «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера, которую показали во время трансляции. В комментарии он написал, что на кадре изображен «Гилтер Адик». Мужчина частично вину свою признал.

В свою очередь, житель Перми Даниил Шестаков разместил в «Банке памяти» фото воевавшего на стороне нацистской Германии и против СССР генерала Андрея Власова. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, в мае Следственный комитет России завел уголовные дела по статье о «реабилитации нацизма». Фигурантами уголовного дела, в частности, стали Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов.

Член Общественной палаты России Илья Ремесло установил, что все подозреваемые связаны со структурами скандального блогера Алексея Навального.

Между тем блогера в скором времени могут проверить следователи на предмет реабилитации нацизма. Навальный в своем блоге опубликовал пост, в котором резко высказался в адрес участников ролика в поддержку поправок в конституцию, в том числе ветерана Великой Отечественной войны.