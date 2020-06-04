Собянин назвал дату снятия большинства ограничений в Москве

Москва, 4 июня. Большинство ограничений, действующих в Москве из-за эпидемии коронавируса, будет отменены к 1 июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам политика, мэрия получает много вопросов от предпринимателей, которые просят дать им «какую-то определенность». Сейчас, как отметил он, наступило время, когда уже можно говорить о каком-то поэтапном графике. Но он будет зависеть о того, как москвичи проживут эту неделю.

«Я считаю, что такой график можно составить на июнь месяц, то есть до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

Как уточняет телеканал 360, постепенная отмена ограничений начнется с 15 июня, а подробный график будет готов к 8 июня. Ожидается, что больницы вернутся в обычный режим работы примерно через 2-3 недели, если в столице не произойдет резкой вспышки коронавируса.

Возвращать к жизни шаг за шагом нужно и туристическую, и ресторанную отрасли, добавил Собянин. Что касается открытия ЗАГСов и проведения там торжественных церемоний с большим количеством людей, то для этого, по словам мэра, пока еще рано.

Собянин также обратил внимание, что в Москве уже открылись парки и скверы, и за четыре дня там не было толп гуляющих. П️о его мнению, сейчас нужно приспосабливаться к ситуации и начинать жить нормальной полноценной жизнью.