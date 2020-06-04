Асад обеспечил Сирию медикаментами, несмотря на санкции США

Дамаск, 4 июня. Правительство Башара Асада продолжает обеспечивать граждан страны необходимыми лекарствами в разгар пандемии коронавируса, невзирая на санкции со стороны США. Как заявил министр здравоохранения Сирии Низар Язиги, на подконтрольной Дамаску территории Сирии нет проблем с поставками необходимых лекарств.

По словам министра здравоохранения, правительство Сирии финансирует закупки необходимых расходных материалов и прекурсоров для фармацевтической индустрии на приоритетной основе, на основе повышенного курса в 700 сирийских фунтов за доллар.

Гибкий механизм, обеспечивающий непрерывную работу сирийский фармацевтических компаний за счет финансовых вливаний со стороны Центробанка Сирии, был принят в ходе министерской встречи с участием премьер-министра Имада Хамиса.

«Недостатка в поставках лекарств на внутренний рынок нет, — подчеркнул Низар Язиги. — Могут быть нехватки отдельных торговых наименований, для которых существуют альтернативы. Министерство здравоохранения лицензировало несколько лабораторий для производства одного класса лекарственных препаратов».

Правительству Башара Асада удалось наладить ситуацию со снабжением населения медикаментами, несмотря на санкционное давление со стороны США. Так называемый «акт Цезаря», приведенный в действие Вашингтоном, нанес катастрофический урон системе здравоохранения в Сирии — в разгар войны с террористами население страны оказалось лишено большинства распространенных лекарств. В особенности тяжелая ситуация, как отметил Язиги, до недавнего времени складывалась с препаратами для лечения хронических заболеваний и вакцинами.

Благодаря своевременно принятым мерам правительство Сирии сократило до минимума урон, нанесенный стране новой угрозой — пандемией коронавируса. Министр здравоохранения подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация на подконтрольных Дамаску территориях относительно стабильна, все граждане должны соблюдать меры предосторожности для предотвращения заболевания COVID-19.