Вашингтон, 4 июня. Информационные агентства Reuters и Bloomberg поделились деталями новых санкций, которые предложили ввести против участников проекта «Северный поток — 2» американские конгрессмены. Составленный ими законопроект, получивший название «Акт по защите энергетической безопасности Европы», предполагает наказание для владельцев всех судов, принимающих участие в строительных работах, компаний, оказывающих услуги страхования, перестрахования и андеррайтинга.

Подобные меры летом 2019 года продвигал сенатор от республиканской партии Тед Круз. Однако тогда Вашингтон не пошел на такой шаг, сумев приостановить строительство газопровода при помощи других санкций. Сейчас же ситуация поменялась, и у России есть все возможности самостоятельно завершить работу. Соединенные Штаты, опасающиеся сближения Москвы и Берлина на фоне поставок газа, такое положение вещей никак не устраивает. По этой причине законопроект республиканца все же может быть принят.

При этом представленный недавно документ имеет одно существенное отличие, пишет EADaily. В нем содержится положение о вводе санкций против тех юридических лиц, которые оказывают услуги по модернизации, дооснащению и стоянке судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», а также предоставляют соответствующие объекты для этих целей.

Таким образом, под ударом может оказаться порт немецкого города Мукран, ставший логистическим центром проекта по строительству газопровода в водах Дании и Германии. В том случае, если он продолжит свою деятельность в рамках «Северного потока — 2», с последствиями ограничительных мер США столкнется его владелец — компания Fahrhafen Sassnitz GmbH. Примечательно то, что 10% ее акций принадлежит земле Мекленбург — Передняя Померания, а 90% — общине города Засниц с населением 10 тысяч человек. Таким образом, Вашингтон может наложить санкции на целый город в стремлении остановить строительные работы.

Ранее российский юрист Анатолий Капустин заявил о возможности компаний-участниц реализации проекта «Северный поток — 2» обжаловать действие американских ограничительных мер. В случае положительного решения они будут вправе добиваться возмещения ущерба.