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Российские правозащитники призывают МИД активнее осуждать произвол полицейских в США

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Российские правозащитники призывают МИД активнее осуждать произвол полицейских в США

Санкт-Петербург, 4 июня. Российский МИД мог бы активнее выражать позицию общества в осуждении полицейского произвола, царящего в США. Об этом в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» заявил директор Московского бюро по правам человека правозащитник Александр Брод.

«МИД сделал свое заявление, когда во время стычек протестующих с полицией в США пострадал журналист российских СМИ», — напомнил эксперт.

Однако протесты в Америке набирают силу, и он не исключает, что в результате могут пострадать граждане России.

«Надо начать с ноты протеста, РФ вправе предъявить ее послу США, так как там находится много россиян. Но пока таких мер мы не видим», — удивляется правозащитник.

Не исключает Брод и необходимость по линии МИД организовать программу приема политических беженцев из Штатов.

«Российская Федерация в течение многих лет показывала, что готова принимать людей, которые подвергаются политическому давлению в других странах. Вспомним Сноудена», — отметил он.

Российские правозащитники призывают МИД активнее осуждать произвол полицейских в США

В то же время Россия показывает, что готова отстаивать интересы притесняемых силами негосударственных правозащитных организаций. Эксперт сам готов встать на защиту «тех пострадавших, которые продолжают испытывать полицейский произвол, если поступят такие обращения в СПЧ или органы власти, у Российской Федерации имеется правовая база, которая позволяет удовлетворить это».

«Меня очень беспокоят полицейский произвол и меры, с которыми подавляют протесты», — заявил правозащитник.

Этим можно частично компенсировать то бездействие, которое демонстрируют западные правозащитные организации, никак не реагирующие на волну насилия в США.

«Меня удивляет реакция международных правозащитных организаций. Россию они обвиняют с большой охотой. Сейчас мы видим глобальное беззаконие, десятки американских городов охвачены беспорядками, десятки погибших, и этот произвол беззакония продолжается. Но международные институции молчат», — возмущается Брод.

По его мнению, реакции международных правозащитных организаций мы не видим, «так как они являются ручными у Вашингтона».

Вопрос о том, стоит ли российским правоохранительным органам перенимать методы США, традиционно считающихся оплотом свободы и демократии, правозащитник воспринял иронично.

«Здравые люди понимают, что свобода носит номинальный характер в Америке, — заявил эксперт. — Эти события предемонстрировали, насколько хрупкое внешнее благополучие. Российская Федерация, сейчас работая над совершенствованием конституции, показывает, что она исходит из принципов собственной безопасности, суверенитета. Упаси нас бог перенимать методы заокеанских партнеров».

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