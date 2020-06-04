Эксперты Soha назвали российский крейсер класса «Киров» самым мощным кораблем в мире

Ханой, 4 июня. Российский ракетный крейсер класса «Киров» является самым мощным среди пяти надводных кораблей, активно участвуют в конкуренции между четырьмя странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают эксперты вьетнамского издания Soha.

Как уточняют журналисты, конкурирующие суда (помимо России) принадлежат США, Японии и Китаю. У Штатов — это корабль класса «Тикондерога» и ракетный эсминец Arleigh Burke-class, у Японии — управляемый ракетный эсминец Kongo, а у КНР— управляемый ракетный эсминец Type-055.

«Киров» и «Тикондерога» — самые крупные в этой пятерки. Причем российский крейсер считается самым габаритным надводным кораблем, построенным после Второй мировой войны. Водоизмещение судов такого класса составляет 24 300 тонн воды.

Они способны развивать скорость до 32 узлов. Из четырех оригинальных кораблей на вооружении ВМФ РФ сейчас состоят два — это «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». «Петр Великий» служит на Северном флоте России, а «Адмирал Нахимов» пока находится на капитальном ремонте. В ходе работ его оснастят сверхзвуковыми ракетами «Циркон» и зенитными ракетными системами С-500. Ориентировочно в 2021–2022 годах его передадут Тихоокеанскому флоту.

Американский крейсер класса «Тикондерога» уступает «Кирову» по ряду параметров. Они весят до 10 000 тонн и развивают максимальную скорость более 30 узлов, уточняет Soha.