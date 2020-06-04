Собянин заявил, что парад Победы в Москве будет проведен достойно

Москва, 4 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парад Победы в столице будет проведен достойно.

«Парад Победы будет проведен достойно. Мы с Минобороны активно взаимодействуем, обеспечиваем проезд техники, сделали площадку для стоянки. Готовимся к репетициям. В дни парада город будет по праздничному украшен. Надеюсь никаких проблем не возникнет. Парад будет проведен», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

В конце мая Сергей Собянин во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что руководство столицы готово к репетиции и проведению парада Победы 24 июня.

Напомним, торжественные мероприятия в честь Дня Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Российский президент Владимир Путин ранее объявил, что Парад состоится в Москве и других городах России 24 июня.

Как сообщил источник Минобороны РФ, мероприятие пройдет по образцу 1945 года. В нем примут участие 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств. Это подтвердил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, действительно, в параде Победы на Красной площади в Москве используют элементы исторического парада 1945 года.