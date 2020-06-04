Запашный заявил, что Бородину и ее дочек на фотосессии с тигрицей успели бы спасти

Известный российский дрессировщик, народный артист РФ Эдгард Запашный выразил уверенность, что телеведущая Ксения Бородина во время фотосессии с тигрицей не подвергала опасности свою жизнь и жизни своих детей. К тому же владелец хищника и его помощники были в этот момент рядом.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка прокомментировал Федеральному агентству новостей снимок, выложенный одной из «хозяек» скандального реалити-шоу «Дом-2» в социальной сети Instagram. На нем Бородина с дочками Марусей и Теоной позирует рядом с тигрицей по кличке Мишель.

«Понимаете, какая штука, мы с вами живем сейчас в таком мире, что, в принципе, насмотревшись, как доберманы и ротвейлеры нападают на маленьких детей, можем сказать, что находиться с доберманом или ротвейлером, а тем более с кавказской овчаркой, тоже опасно. И сесть на лошадь — это тоже опасно», — отметил в этой связи дрессировщик.

Представитель знаменитой цирковой династии признался в беседе с ФАН, что он очень хорошо знает данную тигрицу: Шанель снималась со многими отечественными звездами в известных всем кинокартинах.

«Если посмотрите на ее фильмографию, то удивитесь, насколько это профессиональная актриса, — отметил Запашный. — И если бы среди тигров давали звания, то она уже давно была бы как минимум заслуженной артисткой. А, может быть, даже и народной».

Рядом с Бородиной и ее дочерьми в момент фотографирования находился владелец Шанель Михаил Зарецкий — большой любитель животных и человек, который давно зарекомендовал себя как профессионал в деле общения с хищниками, подчеркнул Эдгард Запашный.

«Я точно знаю, что рядом, в шаговой доступности, находились он и еще как минимум два его помощника, — пояснил народный артист РФ. — Они, если вдруг, хотя это и маловероятно, ну, если вдруг тигрица даже как-то неправильно посмотрела бы, тут же вбежали бы в кадр и всех спасли. Это люди с большим опытом работы».

Эдгард Запашный уверен, что, прежде чем решиться на фото с хищницей, Ксения Бородина убедилась, что для нее и ее детей это будет безопасно.

«Знаю Ксюшу лично и знаю, что этот человек — абсолютно адекватный и осознающий, что такое — животное, — признался дрессировщик. — Уверен, что для того, чтобы сделать такой снимок, она с этой тигрицей ранее познакомилась, пообщалась и убедилась в безопасности. Понимаете?»

Запашный также предположил, что на страницу Бородиной после размещения этого фото набегут так называемые хейтеры, которые начнут кричать о том, что она рискует детьми.

«Это абсолютно нормально, и к этому надо относиться с определенной долей иронии, — отметил гендиректор БМГЦ. — Хотя если залезть к этим хейтерам в их «инстаграмы», то у большинства из них вы увидите, как они сидят на лошадях, фотографируются в Таиланде на слонах или в буддистских храмах вместе с тиграми сидят и пьют чай (смеется). Я уже не перестаю удивляться человеческому цинизму».

Ранее Ксения Бородина разместила в Instagram фотографию, где она вместе с дочками Марусей и Теоной позирует с тигрицей по кличке Шанель. По ее словам, «Теона с ней как с котиком возиться а у нас с Мару сердце в районе пяток каждый раз» (орфография и пунктуация автора сохранены).

К слову, Шанель сыграла, например, роль в известном телесериале «Маргарита Назарова», рассказывающем о знаменитой одноименной дрессировщице советских времен, звезде фильма «Полосатый рейс».

Еще раньше младший брат Эдгарда Запашного Аскольд признался, что иногда из-за пандемии коронавирусной инфекции вынужден ночевать в цирке.