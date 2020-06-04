Захарова подтвердила участие сирийских террористов в боевых действиях в Ливии

Москва, 4 июня. Сирийские террористы воюют в составе вооруженных группировок, участвующих в боевых действиях в Ливии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.

Участившиеся преступления, совершаемые вооруженными милициями в Ливии, вызывают озабоченность, заявила представитель дипломатического ведомства.

По ее словам, в состав бандформирований входят члены запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, которая сейчас выступает под новым «брендом» — «Хаят Тахрир аш-Шам».

????#Захарова: Глубоко обеспокоены развитием событий на западе ???????? Ливии. Вызывают озабоченность участившиеся преступления, совершаемые вооруженными милициями. В нарушение гум. перемирия по случаю Рамадана и на фоне пандемии вооруженные группировки продолжают боевые действия pic.twitter.com/mehWFBYnDQ — МИД России ???????? (@MID_RF) June 4, 2020

Напомним, возглавляет террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммад аль-Джуляни. О биографии преступника доподлинно неизвестно, однако у журналистов есть несколько версий происхождения террориста. Федеральное агентство новостей подробно рассказало о деятельности террористов и их лидере.

Группировка была организатором нескольких терактов на территории Сирии. Аль-Джуляни, в частности, взял ответственность за мощный двойной теракт в Дамаске 6 декабря 2011 года.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» также известны похищениями и жуткими пытками людей. Так, в августе 2013 года боевики похитили алавитского проповедника Бадра аль-Газали в деревне Баруда в провинции Латакия, которого в дальнейшем кровожадно казнили.

1 Организация запрещена на территории РФ.