Экстрасенс, предсказавшая протесты в США, прогнозирует победу Трампа на выборах

Санкт-Петербург, 4 июня. Экстрасенс Дарья Миронова, предсказавшая несколько недель назад массовые протесты в США, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» предрекла победу на президентских выборах в стране Дональда Трампа.

«Он переизберется на следующий срок», — сказала она.

Что касается массовых беспорядков и столкновений с полицией в американских городах, то экстрасенс видит постепенное их затухание в связи с мерами, предпринимаемыми администрацией президента США.

«Сейчас ситуация сойдет на нет. В ближайшие две недели будет проведена реформа. Трамп примет новый закон», — добавила Миронова.

Несмотря на это, «раскол будет мощный, особенно ближе к сентябрю», отметила она, однако распада США не предвидится. Спровоцировать бунтовщиков на вторую часть протестов может недовольство ситуацией в американской экономике.

«Будет затишье, а потом опять начнутся столкновения из-за финансовых проблем, из-за системы, которая прогнила».

Дарья Миронова также предсказывает, что откроется закулиса с коленопреклоненным раскаиванием белых американцев перед чернокожими: «будет выявлено, что это театральная постановка». По словам экстрасенса, массового переселения белых американцев из США ввиду агрессивных настроений чернокожего населения не последует.

«Вижу, что какая-то часть людей примет это решение, но это психологический момент, и все».

Проблемы она предвидит и в Евросоюзе.

«Будут проблемы в Париже, произойдут столкновения с мигрантами».

Коснутся протесты и Лондона, хотя они не будут такими масштабными.