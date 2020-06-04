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Неизвестные расстреляли стрингера Ruptly в Йемене

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Неизвестные расстреляли стрингера Ruptly в ЙеменеМосква, 4 июня. Неизвестные расстреляли в Йемене стрингера российского видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

«В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly Набиля Хассана аль-Каити рядом с его домом в Адене. Он иногда снимал для Ruptly сюжеты, также работал на другие агентства. У Набиля осталось трое детей и беременная жена», — говорится в публикации.

Ранее в Ираке был убит стрингер-оператор Ruptly Сааф Гали. Мужчина погиб после работы, когда отснял материал для местного СМИ о демонстрации в Басре. Митингующие выступали против того, что Ирак превратился в площадку военного противостояния США и Ирана. 

За время работы в Ruptly Гали подготовил для агентства порядка 30 материалов, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах.

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Источник: РИА Новости
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