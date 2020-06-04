Главный раввин России рассказал, когда откроется синагога в Москве

Московская Хоральная синагога откроется для верующих не раньше середины июня. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич.

«В самое ближайшее время мы нашу Хоральную синагогу пока не планируем открывать, — сообщил он. — Решили еще немного подождать, поскольку основные праздники у нас прошли. Хотелось бы, конечно, отметить их более достойно, но не получилось. Хотя субботняя молитва, конечно, для нас всегда праздник, но пока мы все-таки решили воздержаться. В середине июня, наверное, начнем потихоньку разворачивать деятельность с соблюдением всех необходимых требований безопасности. А эту [неделю] пока еще проведем дома».

По мнению раввина, вне зависимости от эпидемиологической ситуации люди должны быть заняты духовным ростом.

«Вся наша деятельность — это продвижение к Всевышнему, — убежден Адольф Шаевич. — Человек всегда должен быть устремлен к самым высоким идеалам».

Главный раввин России уверен, что людям всего мира нужно сделать определенные выводы и вынести уроки из произошедшего.

«Надо бережно, ответственно относиться к тому, что у нас есть, ценить это, — отметил он. — Вариантов, откуда это пошло, много. Начиная от того, что кто-то съел летучую мышь, и, заканчивая тем, что некая лаборатория упустила момент выхода наружу этого вируса. Все это показывает, что мы очень уязвимы в этом мире, и нужно более вдумчиво относиться к тому, что нас окружает — и природа и люди, которые живут рядом».

Собеседник ФАН полагает, что мир уже не будет таким же, каким был до пандемии COVID-19.

«Невозможно уже представить, что все вернется на круги своя, и все будет так же, как и было. В какой-то степени все обязательно будет по-другому. Во всяком случае, наши дети и внуки будут жить в другом мире», — подытожил главный раввин России.

Напомним, что пандемия SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. В России о первых двух заболевших было объявлено 31 января. На сегодняшний день в России зафиксировано 441 108 случаев инфицирования коронавирусом. 204 623 человека вылечились, 5384 — умерло. За это время в нашей стране было проведено 11 733 051 тестов на COVID-19.

С 1 июня в российских регионах началось постепенное снятие ранее введенных ограничительных мер.