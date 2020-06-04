Главные новости 4 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 4 июня.

Должно настораживать, что телефон начинает «жить своей жизнью» и быстро разряжаться. Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне.

Индексация пенсий ждет сразу несколько категорий граждан 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. В ПФР назвали категории граждан, которые начнут с 1 августа получать повышенные пенсии.

Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает историю Абу Мухаммада аль-Джуляни, сирийского террориста №1, создавшего «Джебхат ан-Нусру»1 (запрещена в РФ). «Хайят Тахрир аш-Шам»: как была создана «Ан-Нусра» и кто такой Абу Мухаммад аль-Джуляни.

Две короткие рабочие недели ожидают россиян в июне этого года. Об этом говорится в сообщении Роструда. Россиян ждут две сокращенные рабочие недели в июне.

Специалисты рассказали, как употребление сыра может помочь в похудении. Канадские ученые раскрыли причину внезапного ожирения.

Троицкая суббота очень важна в русской традиции. Древние обряды «кормления покойников» и задабривания русалок живы до сих пор. Троица и Троицкая суббота 2020: как поминать, «кормление покойников», что нельзя делать.

Россия рассматривает и Сирию, и Израиль как партнеров в рамках ближневосточного урегулирования, объяснил Дмитрий Данилов. Профессор МГИМО рассказал, почему Россия не сбивает израильские ракеты в Сирии.

Врач напоминает, что медицинская маска является эффективным средством защиты в закрытых помещениях. Инфекционист рассказала, что снижает риск заболевания COVID-19 в десятки раз.

Жители подконтрольного ВСУ населенного пункта Бердянское оказали сопротивление мародерам из числа киевских силовиков. Таксисты избили украинских силовиков-мародеров в Донбассе.

Он отметил, что Украина не намерена отказываться от «суверенного контроля» над Донбассом или Крымом. МИД Украины заявил о готовности идти на компромиссы для возврата Крыма и Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.