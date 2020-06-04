Комментаторы польского издания Gazeta заявили о победе России над Илоном Маском

Польское издание Gazeta опубликовало достаточно спорный материал, посвященный отправке на орбиту Земли космонавтов в частом космическом корабле. По мнению журналистов, это событие подстегнет «тщеславие» космической отрасли России. РФ вступит в космическую гонку, несмотря на незавидное состояние промышленности.

Статья не оставила граждан Польши равнодушными. Как сообщает портал "Политическое обозрение" многие злорадствовали над «поражением» России, а левые активисты задумывались о рациональности отправки в космос ракет, которые «прожигают дыры в озоновом слое рады развлечения толстосумов». В то же время достаточно количество поляков считают, что журналисты-русофобы необъективно оценивают ситуацию. В комментариях оказалось много людей, которые бы поставили на Россию в грядущем соревновании.

«В космосе правят русские. Теперь-то они точно победят американского выскочку», – заметил пользователь thadd.

Другие обратили внимание на то, что у компании Илона Маска еще нет удачного опыта приземления космонавтов, поэтому об успешности космической программы говорить пока рано. В то же время у России накоплен огромный опыт, который позволял двигать вперед весь космический прогресс.

Отечественная космическая отрасль не стоит на месте, российские специалисты строят все новые и новые ракеты и адаптируют для них стартовые площадки. Как сообщалось ранее, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах по развитию космодрома Байконур.