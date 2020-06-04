Совет шейхов и старейшин Ливии обвинил «Братьев мусульман»* в турецкой интервенции

Триполи, 4 июня. Совет шейхов и старейшин племен Ливии признал «Братьев мусульман» (организация запрещена в РФ) террористической группировкой. Его представители отклонили возможность проведения любого диалога с джихадистами, послужившими причиной вторжения турецкого военного контингента в ливийский конфликт.

В среду, 3 июня 2020 года, состоялось заседание Совета, на котором «Братьев мусульман» признали террористами и обвинили в подрыве политического урегулирования внутриливийского кризиса.

«Все политические партии и гражданские институты, появившиеся из чрева «Братьев мусульман», испортили политическую сцену в Ливии», — говорится в заявлении шейхов и старейшин племен.

Представители Совета подчеркнули, что не приемлют проведения переговоров с террористической организацией, которая не уважает подписанные ими соглашения и обязательства. Помимо этого, шейхи и старейшины предостерегли ливийцев от обмана джихадистов «Братьев мусульман», которые систематически выступают с ложными обещаниями построить гражданское и демократическое государство.

В итоговом коммюнике заседания также указано, что ливийские племена должны не допустить вербовку и последующее вступление местных жителей в террористическую организацию и все связанные с ней политические, гражданские, а также военные учреждения. К тому же, шейхи призвали к уголовному и международному преследованию всех членов «Братьев-мусульман», которых помимо экстремизма обвинили в крупном хищении средств из госбюджета страны.

Соответствующие требования были переданы в профильные инстанции: Административно-контрольные ведомства, Аудиторское бюро, Государственную прокуратуру, Военную прокуратуру и все судебные органы Ливии.