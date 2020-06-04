Сирия, 4 июня. В Ракке были обнаружены тела двух человек, погибших под ударами ВВС коалиции США пять лет назад. SDF**** произвели аресты в северной части Дейр-эз-Зора. В городе Аш-Шаддади в Хасаке прошли народные протесты, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили о задержании группы лиц в районе административной границы между Дейр-эз-Зором и Хасакой; столкнулись с протестами гражданских лиц в городе Аш-Шаддади в Хасаке.

Соединенные Штаты: патрулируют местность в северной части Хасаки.

ВС Ирака: ведут контртеррористическую операцию в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) заявили о проведении контртеррористической операции в северной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Mahmodshikhibra), обследование местности в районе административной границы с провинцией Хасака привело к аресту ряда лиц, подозреваемых в пособничестве террористам «Исламского государства»1 или же в членстве в других формированиях, выступающих против присутствия в Сирии SDF и международной коалиции. Более подробная информация о числе и личности задержанных пока уточняется.

Провинция Ракка

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил об обнаружении двух тел в административном центре провинции. Отмечается, что останки были найдены группой быстрого реагирования гражданского совета в квартале Аль-Джамили. По данным проведенной судмедэкспертизы, тела принадлежат местным жителям, погибшим около пяти лет назад. Предполагается, что они стали жертвами авианалетов возглавляемой США международной коалиции.

Напомним, в апреле в населенном пункте Аль-Хамрат восточнее Ракки также была обнаружена братская могила, из которой были извлечены более 200 тел. Предполагалось, что большинство из них погибли под ударами международного альянса или от рук террористов «Исламского государства», в оккупации которых город находился до октября 2017 года.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки состоялись массовые народные протесты. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (khalediskef), демонстранты выступили с осуждением действий администрации, подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF), которые привели к значительному ухудшению уровня жизни населения. Митингующие жгут на улицах города покрышки.

Информагентство SOHR опубликовало информацию о количестве беженцев, скончавшихся в контролируемом курдскими боевиками лагере «Аль-Хол» с начала 2020 года. Стало известно, что число смертей достигло 103. При этом среди погибших по большей части дети, которым не была оказана своевременная медицинская помощь. В результате «Аль-Хол» заработал репутацию «Лагеря смерти». Напомним, прошлой зимой здесь скончались более 300 младенцев.

Между тем американские военные проводят патрулирование на севере провинции. Согласно данным Twitter-канала (HASAKH_NEWS), мониторинг осуществляется в районе населенного пункта Аль-Джавадия, который находится недалеко от города Камышлы. О ходе поисково-разведывательных мероприятий пока ничего неизвестно.

Ирак

Как и в провинции Аль-Анбар, в Киркуке продолжаются обыски, проводимые иракскими ВС в целях ликвидации террористов, осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». По информации Telegram-канала (directorate4), правительственные подразделения действуют в рамках операции «Герои Ирака». 9-й бронетанковой дивизии ВС Ирака удалось минимизировать вылазки террористов. Так, в последний раз сообщения о теракте в регионе поступали неделю назад — тогда террористы организовали взрыв на пути следования автомобиля ополченцев Сил народной мобилизации («Хашд Шааби»).

1 Организация запрещена на территории РФ.