ПНС опубликовало вброс с «миной ЛНА» в Twitter ради разжигания ненависти в Ливии

Ночью с 3 на 4 июня 2020 года в арабском сегменте социальных сетей Facebook и Twitter стала распространяться фотография с изображенной на ней детской игрушкой, подсоединенной к миномtтному боеприпасу. Даже при поверхностном осмотре в изображении угадывается неумелый фейк со стороны ПНС. Вброс нацелен на то, чтобы поднять волну возмущения у жителей Ливии.

Автор поста в соцсети Twitter сопроводил фотоматериал подписью «Eid gifts from Haftir and his backers!», что значит в переводе «Подарки от Хафтара и его покровителей на Ураза-Байрам».

«Ничего святого! Мало того, что детей убить хотят, так еще и святой день порочат!» — наверное, на такую реакцию рассчитывали создатели нелепого творения.

Недостоверный пост

И чего только нет на фото. Большой фугас, так чтобы было видно всем, призванный напугать пользователей Twitter. Огромный плюшевый мишка – приманка для самых невинных. Даже тротиловая шашка с ввинченным взрывателем. Полный набор пропагандиста ПНС.

Вот только фото является постановкой, рассчитанной на несведущих людей. Фотография впечатляет и возмущает. Настоящий минер, если и захотел бы создать что-то подобное, то сделал бы это иначе.

Несколько замечаний

Первое. Цель минирования — дистанционно уничтожить противника. Врага, который держит в руках автомат, того, кто несет опасность для боевых товарищей. Какой прок убивать детей, да еще таким странным способом? Не проще ли их отобрать у родителей? Да и вообще, откуда на линии соприкосновения дети?

Второе. Снаряд уже содержит в себе взрывчатое вещество. Прикреплять к нему дополнительно тротиловую шашку не имеет смысла в данном случае. Менее затратно открутить ударный механизм и установить детонатор напрямую во взрывчатку внутри снаряда. Например, как на фото ниже:

Детонирующий шнур заведен к взрывному веществу внутрь снаряда. Такие самодельные взрывные устройства популярны сегодня в любом военном конфликте. Их легко изготовить из штатных боеприпасов.

Третье. Даже и такая неумелая, но все же компоновка самодельного взрывного устройства оставляет действительно много вопросов.

Со 120-мм снаряда не снят предохранительный колпачок (цифра 1). Проволока, идущая от р-образной боевой чеки взрывателя не натянута и ведет непонятно куда (цифра 2). Другой конец проволоки небрежно болтается (цифра 3).

МУВ-4, используемый в качестве взрывателя на деле короче и встроен в непонятную трубку (цифра 4). Возможно, для того, чтобы вовсе избежать подрыва толовой шашки. Возможно, это замедлитель, но тогда для чего он нужен. Ловушки обычно рассчитаны на моментальный подрыв.

Используемая шашка, скорее всего 400-граммовая, обрезана по непонятной причине (цифра 5). Несовпадение габаритов вполне может объяснить и то, что это был муляж. Особенно примечательно то, как все богатство деталей скреплено друг с другом. Не более уместной в таком деле изолентой, а обычным канцелярским скотчем, который скорее всего оплавился бы при воздействии на него электричеством. Небезопасно, ненадежно, недолговечно.

Четвертое. Одна из задач минера — замаскировать взрывное устройство так, чтобы о нем не догадался враг. Прикреплять снаряд к ножке стола скорее какая-то фантазия, нежели правда жизни. А показанную на фото 120-мм мину и того можно уложить под стену и обрушить взрывом дом.

Пятое. Для подобных ловушек существуют специальный тип мины. Они существуют во всех армиях мира. Принцип действия такой мины заключается в том, чтобы привлечь противника неким важным предметом: флягой (в), магазином от автомата, другой миной (а, б - так иногда делают, чтобы уничтожить сапера во время разминирования первой мины). Но для этого используют и обычные мины отжимного принципа действия.

Очевидно, что пост в сети Twitter не выдерживает никакой критики. Настолько показанное в нем непрофессионально.

Информационная провокация

Возможно, фото делалось ради шутки кем-то другим, но сам пост опубликован с целью нагнетания ненависти. В нем все кинематографично и максимально выставлено напоказ для того, чтобы увести гнев людей от настоящих террористов, скрывающихся под знаменами Правительства национального согласия. Неумелый фейк показывает всю безответственность пропагандистов ПНС. Они готовы прибегать к низким приемам и воздействуют на самые сильные чувства и эмоции людей.