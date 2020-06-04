Захаров: РФ нужно усилить наказание для участников незаконных акций вплоть до заключения

Москва, 4 июня. Россия располагает всеми инструментами и опытом для подавления незаконных протестных акций, подобных тем, что сейчас идут в США, но законодательство против организаторов митингов в стране необходимо ужесточать вплоть до введения реальных сроков. Об этом заявил глава АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Он отметил, что Штаты являются полицейским государством, где права граждан регулируются крайне жестко, но государство опирается исключительно на свое законодательство, которое не учитывает норм международного права и прав человека, поэтому сталкивается с протестами.

По мнению Захарова, Россия располагает всеми инструментами и опытом для подавления таких событий, но ей не хватает жесткости закона. Именно его лояльностью пользуется радикальная оппозиция, которая привлекает на свою сторону доверчивую молодежь, прикрываясь ею и используя ее бунтарский переходный возраст в своих корыстных целях.

«Нужно ужесточать законодательство против организаторов беспорядков и незаконных митингов. Вплоть до реальных сроков на 3–5 лет за массовые беспорядки», — резюмировал эксперт в комментарии «НьюИнформ».

Ранее с аналогичной точкой зрения выступил политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, избежать «сценария» Штатов России поможет принятие соответствующих мер и ужесточение наказания в отношении участников незаконных акций.

Волну протестов в США вызвала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте. Мужчина скончался от асфиксии из-за грубого задержания полицейскими. Беспорядки были зафиксированы в 140 американских городах. Из-за большого числа недовольных в более чем 20 штатах власти задействовали Национальную гвардию, в 40 городах ввели комендантский час