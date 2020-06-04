ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в двух регионах РФ

Москва, 4 июня. Центральный избирательный комитет РФ (ЦИК) одобрил проведения электронного голосования по поправкам в двух регионах.

В Москве и Нижегородской области граждане смогут проголосовать на общероссийском голосовании в электроном виде. Соответствующие решение было принято на заседании ЦИК России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Заявки помимо Москвы также подали Санкт-Петербург, Республика Карелия и Красноярский край, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Нам, действительно, очень важно выйти за пределы Москвы. Я хочу поблагодарить все регионы, которые подали заявки, проявили интерес. Но сегодня мы не могли всем регионам позволить провести электронное голосование, емкость портала госуслуг пока ограничена. Но у всех этих регионах есть база, начиная с осени, чтобы провести электронное голосование, — отметила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. — В общей сложности ЦИК было принято решение, что дистанционное голосование пройдет в городе Москва и Нижегородской области».

Она также напомнила, что возможность проголосовать в течение шести дней предусматривается в принятом ЦИК порядке подготовки и проведения электронного голосования.

По словам Памфиловой, регионам предложили принять участие в пилотных проектах ЦИК по проведению электронного голосования. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.