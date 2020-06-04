Виктория Боня ради признания «настоящей русской бабой» обнажила грудь

Москва, 4 июня. Телеведущая Виктория Боня показала своим поклонникам откровенный снимок, продемонстрировав загорелую грудь. Фотографию эпатажная знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

В записи экс-участница шоу «Дом-2» поразмышляла о том, что многие считают ее белоручкой. По мнению звезды, на самом деле все наоборот.

«Помнится, когда мне было лет десять у нас был телевизор «Рубин» и сзади постоянно отходил контакт. Мама вызвала мастера, тот пришел, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник, и олово, и свинец, так я потом сама паяла этот телек, когда он ломался. И почему только все думают, что я такая белоручка?» — написала Боня.

Она также добавила, что самостоятельно забивала гвозди и даже ремонтировала сантехнику. Девушка считает, что такая универсальность является частью русской культуры.

«Как-нибудь расскажу о своих познаниях в огороде и уходе за домашним скотом. Пора вам узнать меня и с другой стороны. Неужели с виду не скажешь, что я настоящая русская баба?» — отметила знаменитость.

Примечательно, что к таким рассуждениям она прикрепила довольно горячее фото. На кадрах девушка изображена в элегантном белом платье с глубоким вырезом, обнажающим ее загорелую грудь.