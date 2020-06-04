Виктория Боня ради признания «настоящей русской бабой» обнажила грудь

Москва, 4 июня. Телеведущая Виктория Боня показала своим поклонникам откровенный снимок, продемонстрировав загорелую грудь. Фотографию эпатажная знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
В записи экс-участница шоу «Дом-2» поразмышляла о том, что многие считают ее белоручкой. По мнению звезды, на самом деле все наоборот.
«Помнится, когда мне было лет десять у нас был телевизор «Рубин» и сзади постоянно отходил контакт. Мама вызвала мастера, тот пришел, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник, и олово, и свинец, так я потом сама паяла этот телек, когда он ломался. И почему только все думают, что я такая белоручка?» — написала Боня.
Она также добавила, что самостоятельно забивала гвозди и даже ремонтировала сантехнику. Девушка считает, что такая универсальность является частью русской культуры.
Знаете, я заметила, что у многих складывается впечатление, будто я такая белоручка и не могу делать самые простые вещи ???? а вот и нет! Ну, например, так как мы с сестрой росли без отца, то для меня вообще является нормой починить дома самостоятельно то, что может сломаться. Помню, когда мы жили с Алексом, у нас сломалась дома сантехника и я по привычке, что я сам себе мастер, попросила у него починить поломку. Он сделал круглые глаза и сказал, чтобы я вызвала мастера. Когда я это услышала, я сама сделала круглые глаза и поняла, что он просто не умеет этого делать. Через 10 минут я уже исправила проблему самостоятельно. Помнится, когда мне было лет 10 у нас был телевизор ???? «Рубин» и сзади постоянно отходил контакт, Мама вызвала мастера, тот пришёл, запаял его за минуту. А дома у нас был и паяльник и олово и свинец, так я потом сама паяла этот телек, когда он ломался ???? И почему только все думают, что я такая белоручка? Про гвозди я вообще молчу, сколько их прибито)) Думаю это чисто русская культура, чинить все самостоятельно и быть специалистом во всех вопросах! Как думаете? Как нибудь расскажу о своих познаниях в огороде и уходе за домашним скотом. Пора вам узнать меня и с другой стороны ???? Неужели с виду не скажешь, что я настоящая русская Баба?
«Как-нибудь расскажу о своих познаниях в огороде и уходе за домашним скотом. Пора вам узнать меня и с другой стороны. Неужели с виду не скажешь, что я настоящая русская баба?» — отметила знаменитость.
Примечательно, что к таким рассуждениям она прикрепила довольно горячее фото. На кадрах девушка изображена в элегантном белом платье с глубоким вырезом, обнажающим ее загорелую грудь.