Схлопывание гигантского пузыря ФРС США может произойти в обозримом будущем

Москва, 4 июня. Федеральная резервная система США, 23 марта объявившая о беспрецедентной нелимитированной покупке активов на рынке​​​​, позволила таким образом стабилизировать ситуацию, однако с этого началась цепочка событий, которую можно назвать самым большим пузырем ФРС за последние 100 лет.

С минимумом 23 марта индекс S&P 500 вырос более, чем на 40%. Также в графиках торгов значатся постоянные «гэпы» — открытие рынка резким повышением. Это может свидетельствовать о частых закрытиях коротких позиций.

Однако 5 июня рынок ожидает уровень безработицы в районе 20%. Как пишет ФБА «Экономика сегодня», сложившаяся ситуация может говорить либо о возможных манипуляциях, к тому же самых крупных в истории, либо о глупости, за которую придется расплачиваться ФРС.

«Денег не ограничено. Все, что купите вы, купит и ФРС», — фактически это было сказано банкам и инвесторам.

Если брать в расчет то, что инвесторы руководствуются техническим и фундаментальным анализом при покупке бумаг, получается, что ФРС фактически «убила» необходимость рыночного механизма. Сейчас у федеральной системы есть несколько вариантов, которые позволят спасти ситуацию и не допустить болезненного схлопывания «пузыря».

Речь идет о доведении сведений до участников о «перегретости» рынка акций, плавном повышении требований к резервам, повышении ставки дисконтного окна. Также важно уменьшить СВОП линии между мировыми ЦБ и замедлить агрессивное наращивание собственного баланса.

Если ФРС не предпримет какие бы то ни было действия в ближайшее время, то рынки могут стремительно взлететь, а самый большой пузырь ФРС — лопнуть в ближайшее время.