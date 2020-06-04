«Жених» Волочковой оказался участником «русской мафии», защищавшей ресторан в США

Москва, 4 июня. Один из членов «русской мафии», которая защищала ресторан русской кухни «Пушкин» в США, оказался «жених» звезды балета Анастасии Волочковой в программе «Давай поженимся».

Волна протестных акций захватила американские города после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, указал Infox.ru. Не исключением стал калифорнийский город Сан-Диего, где участники беспорядков разграбили и сожгли десятки магазинов и офисов.

В списке жертв погромов мог оказаться ресторан русской кухни «Пушкин», но участи быть разгромленным ему удалось избежать благодаря группе защитников — выходцев из СССР. В Сети русскоговорящих мужчин прозвали «русской мафией», отметил НСН.

Среди «мафиози» оказался участник программы «Давай Поженимся» Айк Газарян, который претендовал на руку бывшей примы Большого театра. Мужчина, согласно данным из выпуска шоу от 25 мая 2011 года, был директором отдела корпоративных рисков зарубежной компании, автором сценариев для популярных юмористов и владельцем дома в Сан-Франциско.

В момент знакомства бизнесмен появился в балетной пачке и с большим букетом цветов. Волочкова, испугавшись необычного появления «жениха», призналась, что она любит цветы. Удивил избранник танцовщицу и сюрпризом — он в шутку украл «невесту», но Волочкова потом вернулась на свое место. Несмотря на это, построить отношения с Волочковой мужчине не удалось.