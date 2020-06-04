Владимир Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье. События дня. ФАН-ТВ

Минобороны перебросит госпиталь в Забайкалье
Минобороны приступило к переброске в Забайкальский край полевого госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он будет рассчитан на сто коек, укомплектован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, ПЦР-лабораторией и другим современным оборудованием. В состав медицинского подразделения вошли больше ста тридцати военных и свыше тридцати единиц специальной техники. Им предстоит преодолеть семьсот километров по пути из республики Бурятия. Госпиталь развернут по поручению президента России Владимира Путина и указаниям министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству обороны сегодня на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Владимир Путин отметил, что ситуация по стране в целом стабилизируется, однако нужно внимательно контролировать обстановку в каждом регионе. Президент обратил внимание на ситуацию в Забайкальском крае.
«Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией и за границей, и у нас в стране. Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя, в данном случае в Забайкалье, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», — заявил Владимир Путин.
Всего на сегодняшний день в Забайкальском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 1 257 человек, 708 из них — выздоровели, 24 — погибли.
Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса
Северодвинск закрывают на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Александр Цыбульский. Въезд и выезд в город будет ограничен с ноля часов ноля минут шестого июня до особого распоряжения. Въехать в Северодвинск и покинуть его можно будет в связи с исполнением должностных обязанностей, либо для обращения за медицинской помощью. Для подтверждения служебной цели поездки человек должен будет предоставить справку от работодателя, договор, счет-фактуру, транспортную накладную, либо путевой лист. При следовании в медорганизацию нужно будет показать документ, подтверждающий эту необходимость. Кроме того, приезжать и уезжать из города смогут сотрудники спецслужб, а также те, кто следует через Северодвинск транзитом в Онежский район и обратно. На въезде будут развернуты контрольно-пропускные пункты. На сегодняшний день в городе зарегистрировано более 40% всех подтвержденных случаев коронавируса в Поморье. При этом большинство человек, у которых выявили COVID-19, работают на градообразующих предприятиях.
Более ₽56 млрд кабмин выделит на выплаты безработным
Больше 56 миллиардов рублей выделит кабмин на выплаты россиянам, потерявшим работу. Об этом Михаил Мишустин говорил сегодня на заседании правительства. Всего в нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано около двух миллионов безработных. На заседании правительства глава кабмина напомнил, что принят ряд мер по поддержке людей, чьи доходы снизились из-за экономической ситуации, сложившейся во время коронавируса. В частности, меры эти касаются семей, у которых родился первый ребенок, неработающих матерей, кто стал временно нетрудоспособным, и те, кто были уволены из-за ликвидации организаций, где они работали.
«Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из резервного фонда Правительства более 8 млрд рублей. Также правительством был принят целый комплекс мер, в том числе увеличен максимальный размер пособия по безработице. Причем всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель-июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей», — заявил Михаил Мишустин.