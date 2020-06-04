Владимир Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье. События дня. ФАН-ТВ

Минобороны перебросит госпиталь в Забайкалье

Минобороны приступило к переброске в Забайкальский край полевого госпиталя для борьбы с коронавирусной инфекцией. Он будет рассчитан на сто коек, укомплектован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, ПЦР-лабораторией и другим современным оборудованием. В состав медицинского подразделения вошли больше ста тридцати военных и свыше тридцати единиц специальной техники. Им предстоит преодолеть семьсот километров по пути из республики Бурятия. Госпиталь развернут по поручению президента России Владимира Путина и указаниям министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству обороны сегодня на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Владимир Путин отметил, что ситуация по стране в целом стабилизируется, однако нужно внимательно контролировать обстановку в каждом регионе. Президент обратил внимание на ситуацию в Забайкальском крае.

«Мы уже несколько раз применяли возможности Вооруженных сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией и за границей, и у нас в стране. Совсем недавно все были свидетелями, как Министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации, как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя, в данном случае в Забайкалье, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», — заявил Владимир Путин.

Всего на сегодняшний день в Забайкальском крае коронавирусная инфекция подтверждена у 1 257 человек, 708 из них — выздоровели, 24 — погибли.