«Медиазона» искажает статьи СМИ в попытках доказать невиновность Таушканова

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудниками СОБР управления Росгвардии по Свердловской области был застрелен местный житель Владимир Таушканов, подозревавшийся в совершении разбойного нападения на магазин. Во время задержания мужчина атаковал силовиков, чем спровоцировал их на применение огнестрельного оружия. В момент нападения Таушканов имел при себе газовый баллончик и нож, также в его квартире были обнаружены страйкбольный автомат, копия автомата Калашникова, арбалет и сумка с еще несколькими ножами.

История вряд ли бы получила громкую огласку в СМИ, если бы несколькими днями ранее в США во время жесткого задержания полицией не скончался темнокожий рецидивист Джордж Флойд, который попытался расплатиться в одном из магазинов поддельным чеком. Гибель Флойда вызвала в Штатах волну протестов, стремительно переросших в погромы и мародерство.

Акции в поддержку Флойда прошли и в европейских странах, где есть собственные «сакральные жертвы». Так, в Париже более 30 тысяч человек провели акцию, также переросшую в погромы, в память Адама Траоре, скончавшегося после задержания французской жандармерией в 2016 году. Траоре подозревался в вымогательстве с применением насилия.

«Медиазона» искажает статьи других СМИ

Однако в России американские «погромы памяти» поддержки не нашли. Ситуацию попытались исправить либеральные СМИ, принявшиеся превращать екатеринбуржца Таушканова в российскую «невинную жертву полицейского произвола». Для этого крупные оппозиционные ресурсы начали искажать информацию об инциденте. Яркий тому пример — материал портала «Медиазона» от 2 июня.

Сразу обращает на себя внимание броский заголовок: «Автомат или баллончик? Как отличаются версии родителей убитого после кражи обоев екатеринбуржца и силовиков». Он основан на беседе журналистов екатеринбургского издания «Е1» с Анатолием Таушкановым, отцом погибшего, находившимся в момент задержания в квартире с сыном.

Сравним версию Росгвардии, интервью Анатолия Таушканова журналистам «Е1» и как его слова интерпретировала «Медиазона».

Вот как описывает предшествовавшие штурму события пресс-служба Росгвардии в своем официальном ответе на запрос журналистов «Е1». Особо отмечается, что мужчина не просто украл четыре рулона обоев, а угрожал при этом ножом.

В статье «Медиазоны» приводится уже две версии, по одной из которых нож был, а по другой — нет.

При этом «Медиазона» ссылается на информацию, опубликованную на новостном портале 66.ru. И вот что на самом деле написано в оригинальном материале журналистов из Свердловской области.

Источник 66.ru приводит только одну и вполне конкретную версию — Таушканов достал нож, когда сотрудники магазина попытались его остановить. «Медиазона» грубо исказила информацию из статьи 66.ru с целью заронить своим читателям сомнения. Сделано это было с целью полностью убрать нож из своей «альтернативной» версии, в соответствии с которой Таушканов был застрелен якобы безоружным.

«Медиазона» искажает рассказ отца погибшего

Описанный прием становится очевидным, когда в статье «Медиазоны» речь заходит о рассказе Анатолия Таушканова, ставшего свидетелем штурма. Рассмотрим официальную версию произошедшего. Росгвардия указывает, что во время штурма погибший выбежал навстречу бойцам СОБР с ножом и баллончиком и напал на них.

В версии же «Медиазоны» нож уже не упоминается в принципе. Со ссылкой на интервью Анатолия Таушканова утверждается, будто бы его сын использовал только баллончик.

Вот только в оригинальном интервью, опубликованном на портале «Е1», ситуация описана несколько иначе. Анатолий Таушканов прямо говорит, что у его сына в руках был нож.

Таким образом, в момент нападения на СОБР Таушканов был вооружен не только относительно безопасным в применении перцовым баллончиком, но и ножом. Такая комбинация является смертельно опасной — временно потерявший зрение от струи химикатов человек становится беззащитен перед нападающим.

На настоящий момент действительно не ясна ситуация со страйкбольным оружием — точной копией автомата Калашникова. Его наличие в квартире Таушканова подтверждают отец погибшего, Росгвардия, СМИ и даже «Медиазона». Но не ясно, было ли оно при себе у мужчины в момент столкновения с силовиками.

В пресс-релизах Росгвардии указывается, что Таушканов-младший направил автомат на СОБР, но при этом у него при себе были нож и перцовый баллончик. Среднестатистического читателя это может ввести в заблуждение, столько оружия сложно одновременно удерживать в руках и применять его. Однако копия АК могла висеть у мужчины и на плече.

Как закон отличает опасного преступника от жертвы

В любом случае попытки «Медиазоны» манипулировать мнением читателей неприкрыты и очевидны. Авторы статьи приложили максимум усилий, чтобы убрать из истории инцидента нож, но с какой целью это было сделано? Дело в том, что наличие смертельно опасного оружия в руках подозреваемого доказывает правомочность и необходимость применения оружия бойцами СОБР. Именно этот важный нюанс отличает агрессивного преступника от «жертвы полицейского произвола», которой пытаются выставить Таушканова либеральные СМИ.

Статья 21 закона «О Росгвардии» четко регламентирует, в каких именно случаях силовики могут применять табельное оружие и вести стрельбу на поражение. Действия штурмовой группы СОБР попадают сразу под три пункта.

Во-первых, Таушканов-младший напал на силовиков. Во-вторых, с ним в одной квартире находился отец, долгое время не выходивший на связь, из-за чего возникли подозрения, что мужчина может быть в заложниках. И в-третьих, погибший оказал именно вооруженное сопротивление.

Нож, безусловно, относится к оружию, на это указывает закон «Об оружии». Также к гражданскому оружию самообороны относятся газовые баллончики. Более того, даже АК Таушканова, оказавшийся страйкбольным, в данной ситуации рассматривается как оружие. Последний нюанс важен, но все же оставляет либеральным журналистам простор для манипуляций. Но именно нож в руках Таушканова доказывает: действия СОБР не только законны, но и оправданны, ведь в руках мужчины было оружие. И именно по этой причине «Медиазона» попыталась в своей статье «избавить» Таушканова от ножа, для этого авторы материала не побрезговали даже исказить рассказ Анатолия Таушканова, ставшего свидетелем гибели собственного сына.