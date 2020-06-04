Шерин ответил японскому политологу, советующему «отобрать» у России Курильские острова

Россия не должна вести переговоры с Японией о Курильских островах. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Александр Шерин, отметив, что японские политики «хайпуют» на этой теме.

Отдайте четыре острова

Японский политолог Юкио Касияма в статье для издания Wedge Infinity написал, что правительству страны следует заявить претензии на все четыре острова Южно-Курильской гряды. Как известно, еще в 2018 году подход Токио к решению территориальной проблемы с Москвой был четко обозначен: Россия должна была отдать четыре северных острова, которые когда-то принадлежали Японии. Речь идет о Кунашире, Итурупе, Хабомаи и Шикотане.

В 2020 году премьер-министр Японии поменял требования к российской стороне: Токио претендует только на Хабомаи и Шикотан. Журналист отметил, что Россия продолжает придерживаться «неконструктивной позиции» в территориальном споре. По его словам, об этом свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «пока Япония не признает Южные Курилы за Россией», дальнейшие переговоры невозможны.

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет», — поделился мнением Касияма.

В случае, если Токио пойдет на уступки Москве, то это будет сигналом другим странам о том, что «можно оккупировать японские земли» и терпеливо ждать, когда Япония откажется от своих требований.

«Сейчас необходимо отбросить вредную и бесплодную идею о возврате двух островов и со всей твердостью вернуться к изначальной японской позиции с требованием возврата всех четырех «северных островов», — добавил он.

Россия провоцирует японцев

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что это нормальная позиция политолога с японской стороны, но она никак не приемлема для России.

«Они могут говорить все, что хотят. Российская Федерация сама провоцирует японцев на подобные высказывания тем, что мы стесняемся учреждать праздник «День Победы над Японией». Нужно начать уважать себя и не бояться обозначать свою позицию. Вообще, России не нужно вести переговоры на эту тему, и тогда не будет никаких заявлений. А сейчас японцы просто хайпуют на этой теме», — рассказал Шерин в интервью ФАН.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам, депутат Антон Морозов с сожалением отметил, что Россия находится с Японией «в состоянии войны», поскольку Токио не желает заключать мирный договор.

«Российская сторона уже неоднократно говорила, что мы готовы заключить мирный договор без всяких оговорок, как есть. Власти Японии увязывают его с проблемой Курильских островов. К тому же японская сторона придерживается западной антироссийской политики: зеркально с США вводит санкционный режим. Однако такой подход не соответствует нормам международного права, — заявил Морозов. — Я считаю, что все разговоры о нормализации наших отношений необходимо начинать с того, чтобы заключить мирный договор и полностью отменить антироссийские санкции. Тогда мы будем прислушиваться к мнению японских политологов и политиков. Но об отдаче своих территорий речи быть не может. Нормальный политический диалог при отсутствии этих двух принципиальных условий между Россией и Японией невозможен».

Ранее МИД Японии представил ежегодный доклад «Синяя книга по дипломатии», в котором говорилось о претензиях на южную часть Курильских островов, при этом в прошлогоднем докладе подобная формулировка отсутствовала. Политолог Евгений Сатановский выразил уверенность, что обращать внимания на претензии Японии не стоит, а Токио может «выпускать какие угодно бумаги».

Напомним, статус Южных Курил является главным препятствием для подписания мирного договора между Россией и Японией. Страны не могут подписать этот документ со времен Второй мировой войны. В минувшем году Москва и Токио приняли соглашение о совместной хозяйственной деятельности на оспариваемых островах.