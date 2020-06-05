Троица и Духов день 2020: история и традиции, свадебные гадания, что нельзя делать 7 июня

День Святой Троицы — один из важнейших христианских праздников — был на Руси среди любимых. Весенняя страда окончена, впереди лето, полный расцвет сил природы, после голодной весны появилась первая зелень, началась охота, короче, время радости и относительной свободы.

Троицкая неделя и весь период начала лета на Руси по традиции был связан с обрядами, посвященными чествованию природы, для девушек это было время ожидания сватовства, свадебных ритуалов и гаданий.

Троице предшествует Троицкая родительская суббота, день, посвященный поминовению усопших. О традициях этого дня, а также о поминовении на Руси читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Следующий день после Троицы в православной традиции — Праздник Святого Духа (Духов день).

Отметим, западные церкви в 2020 году отмечают Троицу вместе с восточными — 7 июня. Троицкая суббота приходится на 6 июня, Духов день — на 8 июня.

История праздника

Праздник в честь Святой Троицы в восточной традиции совпадает с Пятидесятницей, посвященной схождению на апостолов Святого Духа.

Согласно евангельскому преданию, это произошло в Иерусалиме на 50-й день после Пасхи (Воскресения Иисуса Христа), когда иудеи отмечали праздник Шавуот. Шавуот, который также называют Пятидесятницей, посвящен дарованию евреям Торы (Десяти заповедей) на горе Синай. Это событие произошло на 50-й день после Исхода евреев под предводительством Моисея (Моше) из Египта. Воспоминанию об избавлении из египетского плена посвящен главный иудейский праздник Песах.

В день отмечания Шавуота (на 50-й день после Воскресения и десятый день после Вознесения) апостолы находились в Сионской горнице в Иерусалиме, где ранее состоялась Тайная вечеря. Как рассказывается в книге Деяния апостолов, «внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились».

«И явились им (апостолам) разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них (то тесть на каждого опустился огненный столп). И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (то есть, вещать от имени Бога)», — говорится в евангельском тексте.

Собравшиеся на праздник иудеи услышали, что апостолы, по большей части простые и необразованные люди, говорят не только на народном арамейском языке, но и на языках тех местностей, откуда прибыли на Шавуот паломники.

Сначала собравшиеся не поверили в чудо и даже насмехались над апостолами, говоря, что те мол «напились сладкого вина». Но апостол Петр объяснил собравшимся, что Бог посредством Святого Духа излил на учеников Христа свое благословение нести свет христианства по всей земле.

В восточной традиции Пятидесятница совпадает с Троицей, символизируя божественное триединство — Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого Духа, а также неразрывную связь Ветхого и Нового завета.

Считается, что после того, как апостолы, получив дар говорить на разных языках, стали проповедовать среди язычников, христианство окончательно отделилось от иудаизма и превратилось в мировую религию.

Троица на Руси

На Троицу наши славянские предки отмечали окончательное наступление лета. Главным деревом и символом Троицы на Руси считается береза, ее ветвями украшают храмы, жилища, могилы близких.

За несколько дней до Троицы и всю Троицкую неделю шли празднества, которые носили название Зеленые святки, или Русалии. В это время собирали целебные травы и растения, а также устраивали обряды «кормления покойников», оставляя снедь за порогом дома или на могилах близких. Обряд символизировал единение с усопшими и служил для защиты живых от царства мертвых.

На Троицкую неделю в деревнях пировали, раскладывая скатерти прямо на земле. Традиционными блюдами были блины, яйца, а также поминальные каши и кисель. Поскольку от Пасхи до наступления Петрова поста продолжается мясоед, те, кто мог себе это позволить, ели мясо. Алкоголь пить было не принято, его заменяли кисели, взвары, настои трав.

Едой и напитками было принято «делиться» с матушкой-землей, чтобы плодоносила и давала хороший урожай.

Свадебные традиции и гадания

Троицкая неделя была временем сватовства, чтобы можно было сыграть свадьбу осенью, после окончания полевых работ — в самое сытное и богатое время, когда после продажи излишков урожая у крестьян появлялись деньги.

Говорили:

«На Троицу свататься — на Покров (14 октября) жениться».

Девушки на Троицу гадали на суженого. Для этого завивали березу, то есть плели косички из березовых ветвей: у которой дольше не расплелись, той и замуж первой идти. Собирали заветные травы и цветы, которые сушили и использовали для приворотов: подкладывали в карман тому, с кем хотели завязать отношения. Гадали на венках: плели и пускали по воде — куда поплыл, оттуда и сватов ждать.

Если девушке понравился односельчанин, «высшим пилотажем» было надеть венок ему на голову. Но был и риск: если после этого парень не прислал сватов, девушка считалась опозоренной и могла не найти подходящую пару.

Что нельзя делать на Троицу

Запреты на Троицу касались трех суеверий: нельзя было беспокоить матушку-землю, обижать усопших и гневить русалок, которые по поверью в это время просыпались и выходили из водоемов на сушу.

Поэтому под запретом были все полевые и огородные работы, также не пользовались металлическим инвентарем, чтобы не поранить землю и не обеспокоить усопших.

Женщинам запрещалось рукодельничать из опасения иголкой или спицей поранить землю-кормилицу или дорогих покойников.

Из боязни русалок и другой водяной нечисти на Троицу не купались и не стирали в открытых водоемах, да и вообще к воде подходили с осторожностью. Из страха перед хулиганящими на земле русалками старались не ходить поодиночке в лес и не пускать на лесные поляны скотину.

Впрочем, русалок можно было задобрить. Для этого в воду бросали кусочки еды или лили в водоем немного молока. Девушки бросали в водоемы блестящие безделушки и ленты, до которых русалки считались большими охотницами.

Духов день

На Духов день, следующий после Троицы, сохранялись все запреты — нельзя было работать на земле, запрещалось рукоделие и купание в открытых водоемах. Духов день посвящали отдыху, «кормлению» земли и поиску кладов. Кладоискатели прикладывали ухо или горшок к земле и прислушивались: считалось, что тем, кто не имел прегрешений перед природой, матушка-земля открывает свои заветные тайны.