«Гонконгский вопрос»: чем закон Китая о национальной безопасности грозит США

Автор Telegram-канала «Пасечник» рассказывает о перспективах автономии специального административного района Гонконг в свете решений ВСНП разработать закон о национальной безопасности.

В последние дни мая два важных события произошли в жизни Гонконга. 27 мая 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что город является автономным от Китайской Народной Республики (КНР). 28 мая 2020 года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, «парламент» Китая) приняло решение подготовить закон о национальной безопасности, который расширит полномочия китайских специальных служб в Гонконге.

В результате тысячи жителей Гонконга вышли на улицы, протестуя против решения китайских властей, которое может лишить город самостоятельности.

В случае, если США официально перестанут считать Гонконг автономным, город может лишиться статуса мирового финансового центра.

Специальный административный район Китая Гонконг в настоящее время является ведущим финансовым центром Азии: экономика территории основана на низком уровне налогообложения и невмешательстве государства в экономику. Гонконг — офшорная территория и свободный порт, который не взимает таможенных сборов на импорт.

На территории специального автономного района не действует налог на добавленную стоимость, а акцизы взимаются только с четырех видов товаров — это спиртные напитки, табак, минеральное масло и метиловый спирт. Гонконг — важный центр международных финансов и торговли, уровень концентрации штаб-квартир крупных компаний на его территории является наиболее высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По показателям валового внутреннего продукта на душу населения, это самый богатый город КНР.

Законодательство континентального Китая распространяется на Гонконг только в области обороны и внешней политики. С 1997 года на территории Гонконга действует собственный аналог конституции — «Общий закон». В его рамках должен был быть принят закон, запрещающий деятельность, направленную против безопасности государства: государственную измену, сепаратизм, подстрекательство к мятежу, призывы к насильственному свержению власти, незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.

За 20 лет этот закон так и не смогли принять: предложения ввести уголовную ответственность за преступления против государственной безопасности «материкового» Китая в Гонконге всегда была непопулярны среди местного населения.

Каким будет закон о национальной безопасности? Известно о шести положениях, принципиально важных для Гонконга:

— городские власти обязаны предупреждать, пресекать и искоренять любые «действия и деятельность», причиняющие вред государственной безопасности;

— «зарубежным силам» запрещены все виды подрывной деятельности на территории Гонконга;

— все ветви власти в Гонконге (законодательная, исполнительная и судебная) обязаны пресекать противоправную деятельность;

— в Гонконге должны быть созданы представительства китайских силовых структур;

— глава местной администрации обязан регулярно отчитываться о работе по защите национальной безопасности и пресечению противоправной деятельности перед правительством в Пекине;

— постоянный комитет ВСНП Китая наделяется полномочиями для разработки и принятия законов о национальной безопасности для Гонконга.

Этот закон, предположительно, может быть принят в сентябре 2020 года, когда в Гонконге состоятся выборы в городской парламент. По мнению гонконгской оппозиции, закон можно будет использовать для отстранения неугодных кандидатов в городской парламент, преследования за критику в отношении КНР и китайских официальных лиц.

Вероятность провести через гонконгский парламент закон о национальной безопасности на данный момент минимальна, поэтому китайские власти решили пойти обходным путем — задействовать лазейку в конституции. Так, согласно статье 18 «Основного закона» Гонконга, пекинское правительство может распространять на регион действие «общенациональных законов». Именно такой закон решили принять в Пекине.

Всекитайское собрание народных представителей Китая приняло решение передать полномочия по разработке и утверждению конкретных законов своему Постоянному комитету. Он должен разработать и утвердить подробные законы КНР по вопросам государственной безопасности, чтобы включить эти законы в перечень действующих в Гонконге.

