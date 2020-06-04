«Гонконгский вопрос»: чем закон Китая о национальной безопасности грозит США

Автор Telegram-канала «Пасечник» рассказывает о перспективах автономии специального административного района Гонконг в свете решений ВСНП разработать закон о национальной безопасности.
В последние дни мая два важных события произошли в жизни Гонконга. 27 мая 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что город является автономным от Китайской Народной Республики (КНР). 28 мая 2020 года Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, «парламент» Китая) приняло решение подготовить закон о национальной безопасности, который расширит полномочия китайских специальных служб в Гонконге.
国安法恐慌港人疯抢美金 找换店日换400万。中共人大通过港版国安法草案，美国宣布将采取制裁措施。香港再次出现移民咨询高潮；不少人纷纷将港币兑换成美元，有“找换行”单日兑换量超过上百万美元。有报告预测，撤离外资恐达5,000亿港元。 pic.twitter.com/k9TQiWkHrw— 小婷 (@ttingxiao) May 30, 2020
В результате тысячи жителей Гонконга вышли на улицы, протестуя против решения китайских властей, которое может лишить город самостоятельности.
对抗明天即将通过的港版国安法，香港人集结做最后一搏，绝不坐以待毙，中环班打街，已经聚集越来越多的人pic.twitter.com/6IrbhrGs9Z— 新闻大吐槽 (@TuCaoFakeNews) May 27, 2020
В случае, если США официально перестанут считать Гонконг автономным, город может лишиться статуса мирового финансового центра.
Специальный административный район Китая Гонконг в настоящее время является ведущим финансовым центром Азии: экономика территории основана на низком уровне налогообложения и невмешательстве государства в экономику. Гонконг — офшорная территория и свободный порт, который не взимает таможенных сборов на импорт.
На территории специального автономного района не действует налог на добавленную стоимость, а акцизы взимаются только с четырех видов товаров — это спиртные напитки, табак, минеральное масло и метиловый спирт. Гонконг — важный центр международных финансов и торговли, уровень концентрации штаб-квартир крупных компаний на его территории является наиболее высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По показателям валового внутреннего продукта на душу населения, это самый богатый город КНР.
Законодательство континентального Китая распространяется на Гонконг только в области обороны и внешней политики. С 1997 года на территории Гонконга действует собственный аналог конституции — «Общий закон». В его рамках должен был быть принят закон, запрещающий деятельность, направленную против безопасности государства: государственную измену, сепаратизм, подстрекательство к мятежу, призывы к насильственному свержению власти, незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
За 20 лет этот закон так и не смогли принять: предложения ввести уголовную ответственность за преступления против государственной безопасности «материкового» Китая в Гонконге всегда была непопулярны среди местного населения.
香港五所大学校长发声明支持国安法 支联会维园六四烛光纪念首次被禁 https://t.co/65RMBwnXil— 美国之音中文网 (@VOAChinese) June 1, 2020
#HongKong society voices support for national security legislation for HKSAR #2020TwoSessions— CGTN (@CGTNOfficial) May 23, 2020
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Каким будет закон о национальной безопасности? Известно о шести положениях, принципиально важных для Гонконга:
— городские власти обязаны предупреждать, пресекать и искоренять любые «действия и деятельность», причиняющие вред государственной безопасности;
— «зарубежным силам» запрещены все виды подрывной деятельности на территории Гонконга;
— все ветви власти в Гонконге (законодательная, исполнительная и судебная) обязаны пресекать противоправную деятельность;
— в Гонконге должны быть созданы представительства китайских силовых структур;
— глава местной администрации обязан регулярно отчитываться о работе по защите национальной безопасности и пресечению противоправной деятельности перед правительством в Пекине;
— постоянный комитет ВСНП Китая наделяется полномочиями для разработки и принятия законов о национальной безопасности для Гонконга.
Этот закон, предположительно, может быть принят в сентябре 2020 года, когда в Гонконге состоятся выборы в городской парламент. По мнению гонконгской оппозиции, закон можно будет использовать для отстранения неугодных кандидатов в городской парламент, преследования за критику в отношении КНР и китайских официальных лиц.
坚决支持香港国安法，坚决反对一切反华势力 pic.twitter.com/pBXO5PpX3m— 002???????????????????????????????????????????????? (@cyx2106712717) May 31, 2020
Вероятность провести через гонконгский парламент закон о национальной безопасности на данный момент минимальна, поэтому китайские власти решили пойти обходным путем — задействовать лазейку в конституции. Так, согласно статье 18 «Основного закона» Гонконга, пекинское правительство может распространять на регион действие «общенациональных законов». Именно такой закон решили принять в Пекине.
香港報紙，只有大紀元和蘋果正常报道，指出中共国安法危害香港；其它的都刊登支持國安法廣告，或寫支持國安法文章，徹底淪陷.... pic.twitter.com/QPqzFB5Gsv— 秦鹏 (@shijianxingzou) May 30, 2020
Всекитайское собрание народных представителей Китая приняло решение передать полномочия по разработке и утверждению конкретных законов своему Постоянному комитету. Он должен разработать и утвердить подробные законы КНР по вопросам государственной безопасности, чтобы включить эти законы в перечень действующих в Гонконге.
[#Opinion] "It is expected that under the stress of the #NationalSecurityLaw more tuft-hunting literati and cynics playing deaf and dumb can be found in educational institutions."— 香港蘋果日報 Apple Daily Hong Kong (@appledaily_hk) June 3, 2020
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Новые китайские законы вступят в силу после опубликования главой местной администрации (сейчас ей является Кэрри Лэм).
香港特首林郑月娥谈香港国安法 pic.twitter.com/F4qlXhBixG— 今日中国 (@Today__China) May 27, 2020
Глава и правительство Гонконга не могут оказать противодействие закону: существующая система выборов исключает попадание на такие должности кандидатов, нелояльных Пекину.
隻左狗妖689當年計劃邊界橫洲與深圳開發科技園，搞手機及航天科技的晶片軟件，想借助香港地位可引入全球頂級尖端科技儀器便利。共慘黨有甚魔不依靠香港才令共慘黨開展野心科技挑戰世界呢，當時我斷言美國絕對對港共重新估計，而金融中心/乜乜通/港元/引資融資，沒有香港品牌，共慘黨絕對食香，1國1制???? pic.twitter.com/nYqawXXlpH— ⚰????阿共食香????⚰????????????HKGer???????????????????????????????????????????????????????? (@kandy2johnson) June 3, 2020
При таком раскладе США могут ввести санкции как против китайских и гонконгских организаций, так и против отдельных лиц, помогающих в исполнении новых положений китайского законодательства. При этом китайский бизнес потеряет представительства в Гонконге, через которые обходит ограничения, наложенные администрацией Дональда Трампа.
Ситуация получается двоякая: США, продвигая тезис о необходимости признания Гонконга автономным от Китая, рискуют подорвать доверие к офшору и понизить статус международного финансового центра.
Китай в свою очередь продавливает необходимость полного подчинения Гонконга Пекину — что приведет ровно к тому же результату. Так долго поддерживаемый статус-кво рискует рухнуть — это приведет к нарушению баланса, в результате чего Гонконг может утратить ту ценность, из-за которой сейчас и развернулось противостояние.