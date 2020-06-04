Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых звезд

Нью-Йорк, 4 июня. Рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира за год возглавила американская модель Кайли Дженнер, состояние которой оценивается в 590 миллионов долларов. Об этом пишет Forbes.

Наряду с Дженнер в число мировых звезд с крупнейшими доходами вошли рэпер Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов и получивший наибольшую часть средств от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas, и теннисист Роджер Федерер, который скопил 106,3 миллиона и стал первым представителем этого вида спорта, занявшим лидирующее место среди спортсменов.

Что касается возглавляющей список Дженнер, она заработала свои миллионы в основном на продаже своей косметической компании. В редакции отметили, что хотя модель «годами преувеличивала масштабы своего бизнеса», полученные ею финансы реальны.

«Сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты в совокупности заработала $6,1 млрд без учета налогов и сборов, что на $200 млн меньше по сравнению с прошлым рейтингом», — сообщают в российском Forbes.

Отмечается, что это первое подобное снижение с 2016 года, когда боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо заработали на двоих почти $500 000 за самый дорогой бой в истории этого вида спорта.

Ранее Forbes лишил лидера рейтинга Кайли Дженнер статуса миллиардера, передает телеканал «360». Причиной стало снижение продаж ее бренда из-за пандемии COVID-19. Аналитики издания провели переоценку состояния модели, опираясь на данные компании Coty, которая приобрела в ноябре прошлого года 51% ее косметической фирмы.

Еще часть состояния знаменитость потеряла из-за обвала продаж в условиях ограничительных мер. Сейчас состояние Дженнер составляет порядка 900 миллионов долларов.