Санкт-Петербург, 4 июня. Беспорядки в городах США организованны и их поддерживает Демократическая партия США. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил американский журналист русского происхождения Антон Чехов. Он проживает в Атланте, несколько дней назад был в эпицентре митингов и своими глазами видел, как организованы и регулируются выступления протестующих.

«В митинге есть лидеры, которые выглядят по всей стране одинаково: у них маски как для лыжников, одинаковая, типовая одежда, и они руководят протестами, — рассказывает стрингер. — Я видел, как митингующие подошли к полиции и встали на колено, то ли выражая покорность, то ли прося извинения за то, что хотят сделать. После этого лидер протестующих подошел к полицейскому, они что-то обсудили, и он тут же дал команду всем протестующим отступить».

По словам американского журналиста, в настоящее время протесты в США организовываются Демократической партией, идеология которой строится на поддержке национальных меньшинств. Поддерживая мексиканцев и мигрантов других национальностей, демократы всегда рассчитывают на их электоральную поддержку и получают ее на выборах.

«Массовые беспорядки должен кто-то поддерживать. Сейчас их поддерживает Демократическая партия», — говорит Антон Чехов.

Примечательно, добавил журналист, что при этом демократы разносят слух о причастности к протестам России. Их логика строится на распространенном мнении, что у президента РФ хорошая память: якобы Владимир Путин устроил «майдан» в США в отместку за Майдан на границе с Россией на Украине. Эту версию транслируют маргинальные политики, но она существует, говорит Антон Чехов.

Вместе с тем он обращает внимание, что протесты по большей части имеют не столько национальную, сколько социальную подоплеку.