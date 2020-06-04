Триполи, 4 июня. Пользователь Twitter выложил снимки раненых и убитых в результате очередной воздушной атаки давно утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и его турецких союзников. Автор информационного аккаунта напомнил, что по причине хаотичных авиаударов в регионе ежедневно гибнут гражданские.

В четверг, 4 мая 2020 года, в районе 13.00 по московскому времени в Каср бен-Гашире погибли 12 местных жителей. Накануне также сообщалось о жертвах массированных и беспорядочных атак боевиков сил «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа и присутствующего на территории Ливии турецкого военного контингента.

В Сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что в результате действий коалиции ПНС и Анкары страдает мирное население Ливии. На них запечатлен шокирующий контент: последствия беспорядочных авиаударов боевиков и их турецких союзников.

По данным про-ЛНА (Ливийская национальная армия) аккаунта, из-за обстрелов ПНС и Турции на территории североафриканского государства ежедневно умирают десятки и страдают тысячи невинных людей. Силы фельдмаршала Халифы Хафтара неоднократно сообщали, что боевики ПНС не только ведут атакуют жилые кварталы, но и используют гражданских в качестве живого щита, а также похищают и торгуют людьми. О произволе силовых структур «МВД» ПНС, которым руководит военный преступник Фатхи Башага подробно рассказывал официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

Ранее спикер ЛНА также объяснял, что бойцы Хафтара намеренно вывели все свои силы из Триполи, чтобы оттянуть врага на себя и обезопасить жителей столицы. Стратегический ход фельдмаршала Хафтара заставил боевиков ПНС выйти из города в пустыню. Таким образом, ЛНА спасла жизни местных, которых Саррадж, Башага и другие представители так называемого «правительства» использовали в качестве прикрытия.