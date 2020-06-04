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Мирные жители Каср бен-Гашира погибли в результате атаки боевиков ПНС и Турции

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Мирные жители Каср бен-Гашира погибли в результате атаки боевиков ПНС и Турции

Триполи, 4 июня. Пользователь Twitter выложил снимки раненых и убитых в результате очередной воздушной атаки давно утратившего легитимность Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и его турецких союзников. Автор информационного аккаунта напомнил, что по причине хаотичных авиаударов в регионе ежедневно гибнут гражданские.

В четверг, 4 мая 2020 года, в районе 13.00 по московскому времени в Каср бен-Гашире погибли 12 местных жителей. Накануне также сообщалось о жертвах массированных и беспорядочных атак боевиков сил «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа и присутствующего на территории Ливии турецкого военного контингента.

В Сети появились фотографии, свидетельствующие о том, что в результате действий коалиции ПНС и Анкары страдает мирное население Ливии. На них запечатлен шокирующий контент: последствия беспорядочных авиаударов боевиков и их турецких союзников.

Мирные жители Каср бен-Гашира погибли в результате атаки боевиков ПНС и Турции

Мирные жители Каср бен-Гашира погибли в результате атаки боевиков ПНС и Турции

По данным про-ЛНА (Ливийская национальная армия) аккаунта, из-за обстрелов ПНС и Турции на территории североафриканского государства ежедневно умирают десятки и страдают тысячи невинных людей. Силы фельдмаршала Халифы Хафтара неоднократно сообщали, что боевики ПНС не только ведут атакуют жилые кварталы, но и используют гражданских в качестве живого щита, а также похищают и торгуют людьми. О произволе силовых структур «МВД» ПНС, которым руководит военный преступник Фатхи Башага подробно рассказывал официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари.

 

Мирные жители Каср бен-Гашира погибли в результате атаки боевиков ПНС и Турции

Ранее спикер ЛНА также объяснял, что бойцы Хафтара намеренно вывели все свои силы из Триполи, чтобы оттянуть врага на себя и обезопасить жителей столицы. Стратегический ход фельдмаршала Хафтара заставил боевиков ПНС выйти из города в пустыню. Таким образом, ЛНА спасла жизни местных, которых Саррадж, Башага и другие представители так называемого «правительства» использовали в качестве прикрытия.

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