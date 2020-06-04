Переговоры ПНС Ливии с Москвой станут точкой в освобождении Шугалея и Суэйфана

Переговоры в РФ могут стать финальным этапом работы по освобождению социологов — таким мнением в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) поделился кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

Напомним, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с представителями ПНС Ливии — заместителем председателя Президентского совета, заместителем председателя ПНС Ахмедом Майтигой и главой МИД ПНС Мухаммедом Сиялой. В ходе беседы функционеры триполитанского правительства обсудили с Лавровым возможность освобождения незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что факт удерживания граждан РФ в Триполи без законных оснований — это главная проблема, которая стоит на пути налаживания взаимоотношений между ПНС Ливии и Россией.

Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич публиковал стенограмму переговоров годичной давности с главой Высшего Государственного совета ПНС Ливии Халедом аль-Мишри, в которой представитель триполитанского правительства пытался шантажировать ФЗНЦ. Мишри предлагал вернуть на Родину россиян в обмен на официальное признание ПНС Ливии со стороны России.

В беседе с корреспондентом ФАН Антон Бредихин отметил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ представители Триполи поняли, что дальнейшее взаимодействие между странами невозможно до тех пор, пока российские граждане не окажутся на свободе.

«Раз им (ПНС — Прим. ФАН) нужна Россия, они должны предпринимать какие-то шаги — я думаю, что делегаты ПНС по возвращению в Ливию действительно будут пытаться работать над механизмом возвращения наших граждан», — считает эксперт.

Он отметил, что от сферы общения с РФ Правительство национального согласия никто не отлучал — периодически Россия ищет площадки для проведения переговоров между сторонами ливийского кризиса. Однако о вопросах признания ПНС Ливии Россией говорить пока что преждевременно.

«Конечно, признание как таковое может строиться только исходя из каких-то общих направлений деятельности, сотрудничества, а не по формату: «Мы вам граждан ваших отдадим, а вы нас признаете как легитимных». Так не бывает. Думаю, что руководство российского МИДа нашло аргументы, которые могут повлиять все-таки на освобождение наших сограждан», — убежден Бредихин.

Напомним, российские социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в мае 2019 года. После этого их поместили в неофициальную ливийскую тюрьму Митига, контролируемую террористами из группировки RADA. Митига широко известна пытками в отношении узников и ненадлежащими условиями содержания. Отметим, официальных обвинений российским социологам до сих пор так и не было предъявлено.