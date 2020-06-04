Олег Николаев поручил разработать механизм поддержки личных подсобных молочных хозяйств

Чебоксары, 4 июня. Важный вопрос стоимости закупки молока-сырья был поднят 4 июня во время визита на Чебоксарский городской молочный завод врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Для переработки в Чувашской Республике используется сырье местных товаропроизводителей. Например, Чебоксарский городской молочный завод закупает у личных подсобных хозяйств 90% молока. Закупочные цены летом и зимой различны. В жаркий период цены падают, что не может не отразиться негативно на состоянии личных подсобных хозяйств.

Чтобы поддержать фермерские хозяйства и сельхозорганизации, в республике предоставляется субсидия на каждый килограмм молока. Но личные подсобные хозяйства, увы, финансовой помощи на данный момент не получают.

«Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период «большого» молока», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии поручил Минфину и Минсельхозу Чувашии разработку механизма поддержки ЛПХ и его презентацию в ближайшие дни.