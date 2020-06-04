Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Баранец указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

40
0 Оставить комментарий

 

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Террорист Абд аль-Рауф Карра, возглавляющий группировку RADA «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является одной из ключевых фигур в схеме переброски сирийских джихадистов-наемников на ливийскую территорию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Также он назвал Карру «денежным мешком» марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, который оплачивает деятельность незаконных вооруженных формирований ПНС, набранных из боевиков запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

Главный по «кадрам» в «МВД» ПНС Ливии

Баранец указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

По словам собеседника, Абд аль-Рауфа Карру, аффилированного с «МВД» ПНС Ливии, вполне можно считать главным по «кадрам» среди прочих «чиновников» триполитанского режима, поскольку именно он играет одну из главных ролей в вербовке и перемещению наемников в Ливию из сирийского Идлиба.

«Этот человек выступает главным вербовщиком наемников (для ПНС Ливии — Прим. ФАН), кстати, не только из Сирии, но и ряда сопредельных государств, и, судя по его роскошным выплатам боевикам, он же является и «денежным мешком» триполитанского режима. Именно он занимается финансированием группировок, принимающих участие в боевых действиях на стороне ПНС. Я бы назвал его «министром финансов» ливийских террористов и «начальником главного управления кадрами». Абд аль-Рауфа Карра играет достаточно заметную роль в событиях, происходящих сейчас в Ливии», — отметил военный обозреватель «Комсомольской правды».

Переписка сирийских наемников ПНС

Стоит отметить, что накануне командование Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовало доказательства причастности Карры к переброске сирийских наемников на территорию Ливии, поставленной на поток турецкими властями. В телефоне задержанного военнослужащими сил фельдмаршала Халифы Хафтара террориста из Идлиба, принимавшего участие в провокациях против ЛНА, была найдена переписка с другим боевиком. Примечательно, что в ходе переписки наемники упомянули имя главаря RADA, почтительно назвав его «хаджи Карра», а беседа касалась получения зарплаты за преступления против ливийского народа.

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Кроме того, Карра помимо неофициальной тюрьмы Митига, расположенной на территории одноименного бывшего гражданского аэропорта, контролирует эту воздушную гавань Триполи, куда прилетают регулярные рейсы с сирийскими «туристами» из Турции. Неудивительно, что турки предпочитают вести дела в «кадровых вопросах» с этим бандитом, зарекомендовавшим себя в террористических кругах. Преимущественно их сотрудничество с главарем RADA касается пополнения живой силой рядов вооруженных триполитанских группировок.

Запад и Турция на стороне террористов, ООН молчит

Полковник в отставке обратил внимание на то, что Запад, как и Анкара, стоит на стороне удобного для них «правительства» Файеза Сарраджа, которое можно в перспективе использовать для продвижения собственных геополитических и финансовых интересов в регионе. Он отметил амбиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, возжелавшего контролировать не только переполненный радикальными исламистами сирийский Идлиб, но и Ливию. При этом, как полагает собеседник ФАН, международное сообщество совершенно бездействует, потакая Соединенным Штатам и Турции, поддерживающим эскалацию ливийского кризиса и делающим все для продолжения кровопролития в африканской стране.

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

«Мы видим, что на стороне ПНС симпатии и Соединенных Штатов Америки, и Турции. Турция же является одним из главных оружейных спонсоров ПНС и тех боевиков, которые при помощи турецких властей переправляются с сирийского поля боя в Ливию. Очень похоже, что Эрдоган, который просил Владимира Путина «развязать ему руки» для решения вопросов в Идлибе, являющегося последним неуничтоженным логовом террористов, пригласил джихадистов за деньги перейти на сторону ПНС Ливии и там «искать счастья». Очевидно, Эрдоган хочет основательно закрепиться в Идлибе, а, возможно, отхапать этот кусок сирийской земли.

О том, что Турция поставляет оружие боевикам ПНС Ливии, говорит очень много фактов, которые сегодня даже смешно обсуждать. Анкара уже даже сама признает это открыто. Я уверен, что львиная доля денег, которыми оплачиваются наемники, перебрасываемые на ливийскую территорию из Сирии, а также те боевики, которые засели под флагом ПНС в Ливии, поступает из Турции. Естественно, там также торчат «американские уши», — это тоже совершенно понятно, поскольку Америка крайне негативно настроена против фельдмаршала Хафтара. США хотят, чтобы новый режим, утвердившийся в Ливии, был им подчинен. А так называемое международное сообщество в нынешних геополитических условиях – это, по сути, «проститутка», поющая под дудочку тех сил, которые дестабилизируют обстановку в североафриканской стране», — констатировал Виктор Баранец.

Кто входит в группировку RADA?

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Не стоит забывать, что в свою группировку RADA Абд аль-Рауф Карра набирал террористов из «Аль-Каиды», многие из его «подопечных» проходили подготовку в специальных лагерях на территории соседнего Судана. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о признании одного из представителей суданской разведки, отвечавшего за переправление прошедших «обучение» джихадистов в Ливию. Таким образом, наиболее одиозный боевик ПНС окружил себя головорезами и отморозками, преследующими радикальную исламистскую идеологию. Примечательно, что банда Карры является частью структуры «МВД» так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого еще одним известным преступником — Фатхи Башагой.

Непростая участь узников Митиги

Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Напомним, в частной ливийской тюрьме Митига, контролируемой боевиками RADA и лично Абд аль-Рауфом Каррой, уже более года незаконно удерживаются двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные в Ливии в конце мая 2019 года. Со стороны ПНС в адрес ученых из РФ, проводивших социологические исследования на законных основаниях, за все это время так и не было выдвинуто каких-то официальных обвинений. Также террористы, выступающие в качестве «охранников» этой ужасной тюрьмы, неоднократно применяли пытки по отношению к заключенным, избивали и издевались над людьми, в том числе и над сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Тем не менее наши соотечественники не оставляют надежды на освобождение и скорейшее возвращение на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров