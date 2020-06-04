Эксперт указал на ключевую роль Карры в переброске Турцией сирийских наемников в Ливию

Террорист Абд аль-Рауф Карра, возглавляющий группировку RADA «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является одной из ключевых фигур в схеме переброски сирийских джихадистов-наемников на ливийскую территорию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Также он назвал Карру «денежным мешком» марионеточного «правительства» Файеза Сарраджа, который оплачивает деятельность незаконных вооруженных формирований ПНС, набранных из боевиков запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

Главный по «кадрам» в «МВД» ПНС Ливии

По словам собеседника, Абд аль-Рауфа Карру, аффилированного с «МВД» ПНС Ливии, вполне можно считать главным по «кадрам» среди прочих «чиновников» триполитанского режима, поскольку именно он играет одну из главных ролей в вербовке и перемещению наемников в Ливию из сирийского Идлиба.

«Этот человек выступает главным вербовщиком наемников (для ПНС Ливии — Прим. ФАН), кстати, не только из Сирии, но и ряда сопредельных государств, и, судя по его роскошным выплатам боевикам, он же является и «денежным мешком» триполитанского режима. Именно он занимается финансированием группировок, принимающих участие в боевых действиях на стороне ПНС. Я бы назвал его «министром финансов» ливийских террористов и «начальником главного управления кадрами». Абд аль-Рауфа Карра играет достаточно заметную роль в событиях, происходящих сейчас в Ливии», — отметил военный обозреватель «Комсомольской правды».

Переписка сирийских наемников ПНС

Стоит отметить, что накануне командование Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовало доказательства причастности Карры к переброске сирийских наемников на территорию Ливии, поставленной на поток турецкими властями. В телефоне задержанного военнослужащими сил фельдмаршала Халифы Хафтара террориста из Идлиба, принимавшего участие в провокациях против ЛНА, была найдена переписка с другим боевиком. Примечательно, что в ходе переписки наемники упомянули имя главаря RADA, почтительно назвав его «хаджи Карра», а беседа касалась получения зарплаты за преступления против ливийского народа.

Кроме того, Карра помимо неофициальной тюрьмы Митига, расположенной на территории одноименного бывшего гражданского аэропорта, контролирует эту воздушную гавань Триполи, куда прилетают регулярные рейсы с сирийскими «туристами» из Турции. Неудивительно, что турки предпочитают вести дела в «кадровых вопросах» с этим бандитом, зарекомендовавшим себя в террористических кругах. Преимущественно их сотрудничество с главарем RADA касается пополнения живой силой рядов вооруженных триполитанских группировок.

Запад и Турция на стороне террористов, ООН молчит

Полковник в отставке обратил внимание на то, что Запад, как и Анкара, стоит на стороне удобного для них «правительства» Файеза Сарраджа, которое можно в перспективе использовать для продвижения собственных геополитических и финансовых интересов в регионе. Он отметил амбиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, возжелавшего контролировать не только переполненный радикальными исламистами сирийский Идлиб, но и Ливию. При этом, как полагает собеседник ФАН, международное сообщество совершенно бездействует, потакая Соединенным Штатам и Турции, поддерживающим эскалацию ливийского кризиса и делающим все для продолжения кровопролития в африканской стране.

«Мы видим, что на стороне ПНС симпатии и Соединенных Штатов Америки, и Турции. Турция же является одним из главных оружейных спонсоров ПНС и тех боевиков, которые при помощи турецких властей переправляются с сирийского поля боя в Ливию. Очень похоже, что Эрдоган, который просил Владимира Путина «развязать ему руки» для решения вопросов в Идлибе, являющегося последним неуничтоженным логовом террористов, пригласил джихадистов за деньги перейти на сторону ПНС Ливии и там «искать счастья». Очевидно, Эрдоган хочет основательно закрепиться в Идлибе, а, возможно, отхапать этот кусок сирийской земли. О том, что Турция поставляет оружие боевикам ПНС Ливии, говорит очень много фактов, которые сегодня даже смешно обсуждать. Анкара уже даже сама признает это открыто. Я уверен, что львиная доля денег, которыми оплачиваются наемники, перебрасываемые на ливийскую территорию из Сирии, а также те боевики, которые засели под флагом ПНС в Ливии, поступает из Турции. Естественно, там также торчат «американские уши», — это тоже совершенно понятно, поскольку Америка крайне негативно настроена против фельдмаршала Хафтара. США хотят, чтобы новый режим, утвердившийся в Ливии, был им подчинен. А так называемое международное сообщество в нынешних геополитических условиях – это, по сути, «проститутка», поющая под дудочку тех сил, которые дестабилизируют обстановку в североафриканской стране», — констатировал Виктор Баранец.

Кто входит в группировку RADA?

Не стоит забывать, что в свою группировку RADA Абд аль-Рауф Карра набирал террористов из «Аль-Каиды», многие из его «подопечных» проходили подготовку в специальных лагерях на территории соседнего Судана. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о признании одного из представителей суданской разведки, отвечавшего за переправление прошедших «обучение» джихадистов в Ливию. Таким образом, наиболее одиозный боевик ПНС окружил себя головорезами и отморозками, преследующими радикальную исламистскую идеологию. Примечательно, что банда Карры является частью структуры «МВД» так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого еще одним известным преступником — Фатхи Башагой.

Непростая участь узников Митиги

Напомним, в частной ливийской тюрьме Митига, контролируемой боевиками RADA и лично Абд аль-Рауфом Каррой, уже более года незаконно удерживаются двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные в Ливии в конце мая 2019 года. Со стороны ПНС в адрес ученых из РФ, проводивших социологические исследования на законных основаниях, за все это время так и не было выдвинуто каких-то официальных обвинений. Также террористы, выступающие в качестве «охранников» этой ужасной тюрьмы, неоднократно применяли пытки по отношению к заключенным, избивали и издевались над людьми, в том числе и над сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей. Тем не менее наши соотечественники не оставляют надежды на освобождение и скорейшее возвращение на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.