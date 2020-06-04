Певица Анастасия откровенно рассказала о причинах скандального развода с Юлианом

Москва, 4 июня. Российская исполнительница Анастасия Минцковская приняла решение расстаться со своим супругом — коллегой по цеху — Юлианом.

Пара сыграла пышную свадьбу в прошлом году. В апреле появилась информация о возможном расставании звезд. В одном из шоу на федеральном канале Анастасия Минцковская объяснила причину возникших в семье. По ее словам, дело в том, что она не может подарить супругу ребенка.

Анастасия Минцковская заметила, что сразу после заключения брака в их новоиспеченной семье начались проблемы и скандалы. Оказалось, что они с Юлианом совершенно не понимают друг друга.

«Я старалась всячески этот брак сохранить, хотя он у меня уже в печенках сидел. То счастье, которое я ожидала получить, я ни фига не получила. Сразу после свадьбы начались скандалы, какие-то упреки. Юлиан в качестве друга и в качестве мужа — это разные люди», — призналась певица.

Она считает, что виноват в сложившейся ситуации ее супруг. Он мечтал о ребенке, но 54-летняя Анастасия не могла забеременеть. Артистка рассказала, что Юлиан настоял на ЭКО.

«Я категорически, как и наша церковь, против ЭКО, суррогатного материнства. Но он настоял, прекрасно понимая, что в моем не юном возрасте это очень опасно. Я просто пошла на это, на такой риск. А он говорит, что я что-то не хочу. Просто мерзавец», — возмущенно добавила звезда.

Две попытки зачать ребенка с помощью процедуры ЭКО обернулись неудачей, разоткровенничалась Анастасия. Она заметила, что в отношениях с Юлианом выступала больше как мать, а не как женщина — «успокаивала и утешала». Супруг певицы прокомментировал размолвку, заметив, что регистрировать отношения исключительно ради детей не стал был. Он хотел наследника от любимой женщины.