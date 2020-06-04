Политолог Межевич объяснил, каких инициатив ждать от нового премьера Белоруссии

Замена кабинета министров в президентской республике — это форма поиска выхода из кризисной ситуации, а также делегирования ответственности на премьерский уровень. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о назначении президентом Белоруссии Александром Лукашенко нового председателя правительства страны Романа Головченко вместо ушедшего в отставку Сергея Румаса, который, по словам самого белорусского лидера, «ушел в бизнес». Некоторыми источниками отмечается, что новоиспеченный премьер-министр является выпускником российского МГИМО — университета, положившего начало многим успешным политическим карьерам.

«Этот факт, безусловно, говорит о его способностях принимать управленческие решения, — считает Межевич. — С другой стороны, хочу напомнить, что Беларусь — это президентская республика, причем классическая, чистая, даже модельная! А потому премьер-министр в ней является высокопоставленным выразителем воли главы государства».

В этом смысле, продолжил политолог, Дональд Трамп, например, является в США и президентом и главой правительства одновременно, единолично возглавляя исполнительную власть. В Белоруссии же формально это бремя берут на себя два человека — но на самом деле степень управленческой самостоятельности премьер-министра весьма невелика.

«Чего нам ждать от Головченко? Думаю, до подведения итогов президентских выборов говорить о каких-либо положительных или отрицательных эффектах его назначения, а также формирования администрации главы республики преждевременно, — считает эксперт. — Ждать в этом плане осталось уже недолго: думаю, уже в августе мы увидим результаты, и после этого можно будет говорить о курсе нового правительства».

По словам собеседника ФАН, многие белорусские эксперты, с которыми он переписывается, уже охарактеризовали новый кабинет как «мобилизационный».