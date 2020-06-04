Прошел год спустя разгона сидячей забастовки, Хамдок до сих не остановил кровопролитие

Хартум, 4 июня. Абдалла Хамдок в очередной раз пообещал приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие в Судане. Об этом глава правительства заявил 3 июня по случаю первой годовщины разгона сидячей забастовки в Хартуме.

В своей речи перед суданским народом премьер-министр сказал, что события 3 июня 2019 года являются одними из самых печальных и болезненных моментов в современной истории Судана. Бастующие были разогнаны национальными силами безопасности. Погибли по разным данным от 8 до 14 человек, а более 60 человек получили ранения. Стоит отметить, что разгон демонстрантов происходил уже после военного переворота, совершенного 1 апреля 2019 года.

Хамдок отметил, что достижение всеобъемлющего правосудия и возмездия за души мучеников забастовки является неизбежным. Однако, виновники до сих пор так и не были найдены и наказаны. Международное сообщество неоднократно обращалось с призывом к суданским властям провести заслуживающее доверия и независимое расследование и привлечь к ответственности виновных в совершении разгона сидячей забастовки.

Не молчат и сами суданцы. 3 июня организация семей мучеников декабрьской революции заявила, что дает генеральному прокурору Таджуссиру Хабру и главе судебной власти Немату Абдалле неделю на то, чтобы издать приказы о возбуждении уголовного дела и создании особого суда по делу мучеников. Возмущение родственников погибших можно понять: прошел год после трагической смерти бастующих, а судебный процесс так и не был запущен. Представители организации также заявили о намерении организовать сидячую забастовку у здания государственной прокуратуры в случае невыполнения требований и пригрозили обострением ситуации.

Обстановка в стране и без этих разногласий далека от идеальной. В последнее время в ряде городов наблюдается протестная активность в связи с увеличением цен на хлеб.

23 мая власти штата Красное море задержали 13 членов комитетов сопротивления на юге Порт-Судана из-за организации ими митинга перед правительственным секретариатом в знак протеста против повышения цен на хлеб и в память о жертвах разгона сидячей забастовки в Хартуме.

1 июня сотни жителей города Карима (Северный штат) вышли на массовые демонстрации для того, чтобы выразить протест против обострения хлебного кризиса. Сообщается, что цена за буханку хлеба в городе возросла до пяти суданских фунтов.

Напомним, что в апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел прозападный оппозиционный политик Абдалла Хамдок. Начало беспорядкам положил именно рост цен на хлеб и топливо. Представители оппозиции воспользовались протестной активностью, что в свою очередь привело к свержению президента Омара аль-Башира и незаконной смене власти. Несмотря на обещания правительства Хамдока, спустя год стабилизировать ситуацию и решить экономические проблемы в стране так и не удалось.