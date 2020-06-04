СК возбудил уголовное дело в отношении политолога Платошкина

Москва, 4 июня. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее на странице Платошкина в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что его якобы арестовали, также в его квартире Следственный комитет провел обыск. Однако, по словам источника Федерального агентства новостей, мужчину задержали.

СК России открыл дела по статьям УК РФ «Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Платошкин планировал провести протесты по всей страны 6 июня. Предполагается, что он получил отказ в связи с действующим из-за пандемии запретом на массовые мероприятия.