Американист объяснил, кто стоит за организацией погромов в США

Нынешние волнения в Америке крайне близки по характеру к настоящей гражданской войне, заявил в интервью Федеральному агентству новостей специалист по внутренней и внешней политике США Дмитрий Дробницкий.

После гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда Соединенные Штаты были охвачены беспорядками против полицейского произвола по отношению к темнокожему населению. Пока погромщики разносят магазины, полиция, нацгвардия и гражданские белые становятся на колени перед протестующими.

То тут, то там в разных штатах вводится комендантский час, который мало кто соблюдает. Пресса сообщает о том, что Секретной службе пришлось прятать президента Дональда Трампа от манифестантов в бункер под Белым домом. Позже президент США опроверг эту новость — и тут же обвинил губернаторов в нерешительности, пригрозив использовать для наведения порядка войска.

Из Форт-Брэгга под Вашингтон перебрасываются армейские части. Демократы винят в происходящем республиканцев, республиканцы — демократов. Бывшая советник Белого дома по нацбезопасности Сюзан Райс объявляет, что за воцарившимся хаосом, возможно, стоит Россия… Но как следует из американских СМИ, «про Россию это неточно», зато хаос — самый настоящий.

Почему же Трамп не может немедленно бросить армию на подавление волнений? С какой целью протестующие ставят силовиков на колени? И стоит ли ждать в ноябре, к выборам президента США, новой волны беспорядков в американских городах?

На эти и другие вопросы ФАН ответил Дмитрий Дробницкий.

Эксцессы с полицией — не самое страшное

— Дмитрий Олегович, что вообще происходит в Штатах?

— Если очень коротко, то боюсь, что в Соединенных Штатах происходит генеральная репетиция перед президентскими выборами в ноябре этого года. Проверяется логистика, организация, взаимодействие. Выявляются потенциальные проблемные факторы. Вряд ли какая-то из действующих сторон сейчас рассчитывает на нечто большее…

Если это просто бунт, который, тем не менее, энергично поддерживался разного рода спонсорами и четко координировался через соцсети вплоть до оперативной публикации «расписания» акций протеста, то это еще хороший вариант — побузят и успокоятся. Но если это действительно генеральная репетиция перед ноябрем, которая может стать прологом к непризнанию результатов выборов, то это очень серьезно.

— Поясните, если не трудно, этот момент.

— Представьте себе ситуацию: выборы состоялись, но проигравшая сторона отказалась признавать свое поражение. Что делать — непонятно. Тем не менее, 20 января 2021 года в Штатах президент должен быть! Полагаю, что в США желающих попробовать поиграть в подобную авантюру более чем хватает. Слава богу, что сейчас столкновения носят спорадический и точечный характер.

— Но на улицах уже постреливают.

— В принципе, пока подобные эксцессы фиксируются между гражданскими лицами и стражами правопорядка, это не столь уж и страшно. Другое дело, если начнутся перестрелки между гражданскими. Вот это будет по-настоящему ужасно.

Акт о восстаниях и акция устрашения

— У наблюдателей из России немало вопросов вызывает поведение Трампа. Судя по материалам СМИ, действующий президент США озвучивает множество эмоциональных заявлений, но при этом практически не вмешивается в происходящее. Видимо, такое поведение Трампа вызвано распределением полномочий между федеральными властями и штатами?

— Да, разумеется. Что сказал Трамп? Он заявил, что если власти штатов немедленно не наведут у себя порядок, то он, как президент, будет вынужден задействовать Акт о восстаниях. Это закон, оговаривающий условия применения регулярной армии внутри страны. Он был принят в 1807 году, потом переработан в 1871-м. Несмотря на свой почтенный возраст, Акт о восстаниях — вполне действующий закон, который несколько раз применялся. В крайний раз это имело место во время расовых волнений в 2002 году.

Федеральные власти вмешиваться в дела штатов могут, но с массой оговорок и крайне ограниченно. Акт же о восстаниях дает президенту возможность (точнее — прямо того обязывает), если исчерпаны все иные возможности для наведения порядка, ввести в штат войска, в том числе и без согласия губернатора. Да, сейчас дальше риторики у Трампа дела не идут. Но эта риторика носит накопительный характер.

То есть если либеральные губернаторы и дальше не станут предпринимать жестких мер против участников волнений, то Трамп вполне может устроить силами United States Army акцию устрашения в двух-трех городах. После чего в других районах США ситуация стабилизируется и беспорядки прекратятся.

Уверен, такой план в Белом доме уже прорабатывается. Также допускаю, что угроза Трампа задействовать Акт о восстаниях вполне способна побудить либеральных губернаторов наконец-то активно задействовать нацгвардию для пресечения противоправных уличных акций.

— Насколько политический истеблишмент в Америке оказался втянут в события, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда?

— Складывается ощущение, что в нынешних волнениях в США политически участвуют буквально все: от Барака Обамы, Хиллари Клинтон и Джо Байдена до низовых партийный активистов. При этом если вы имеете дело с политиком-демократом, то понимаете, что этот человек может сколь угодно громко осуждать абстрактных мародеров. Но при этом вполне конкретных отморозков из той же «Антифа», устраивающих беспредел на улицах, данный оратор считает себе политически близкими. В этом свете весьма интересным выглядит заявление Трампа о необходимости признания леворадикальной организации «Антифа» террористической организацией.

— Заявление об «Антифа» интересно, потому что вслед за ним могут начаться массовые аресты членов этой организации?

— Дело не в том, что всех мародеров вдруг станут хватать и отправлять в Гуантанамо. Первое, чем начинают заниматься в Штатах, когда объявляют какую-то организацию террористической, так это ее источниками финансирования. Поэтому ход Трампа с «Антифа» наверняка заставит спонсоров этой организации серьезно призадуматься. А ведь среди этих спонсоров может отыскаться немало политических оппонентов действующего президента США. То есть тех, кто прямо или косвенно приложил свою руку к раскачке ситуации и созданию условий для политической эскалации в рамках и без того идущей в Штатах «холодной гражданской войны».

Все сводится к предвыборной борьбе

— Можно ли основные причины нынешних волнений в Штатах свести к предвыборной борьбе?

— В Штатах сейчас все сводится к предвыборной борьбе. Поэтому и расовый вопрос, и предстоящие выборы, а также иные факторы, конечно, имеют отношение к тому, что мы сейчас видим на улицах американских городов. Если раньше считалось, что политическая борьба в США ведется только на предвыборных митингах, на публичных дебатах, а также в информационных войнах одних изданий и телеканалов против других, то сейчас все видят, что американская политическая борьба — это куда более многоуровневое явление.

— На каком примере это заметно?

— Начнем с американских правоохранительных органов. Они и раньше активно участвовали в политической борьбе, но сейчас это окончательно стало секретом Полишинеля. Раньше эти органы преследовали Трампа, теперь Трамп идет в контрнаступление — ведет расследование против тех, кто создал так называемое «русское дело».

Как только это началось, тут же появилась фигура бывшего советника по нацбезопасности в администрации Барака Обамы Сюзан Райс. Райс «замазана» в «русском деле» дальше некуда. Несмотря на это, она продолжает активно критиковать Трампа, попутно заявляя, что в любой момент готова занять пост президента Соединенных Штатов…

Если этот «клубочек» разматывать дальше, то окажется, что уличные манифестации — это лишь видимая верхушка айсберга политической борьбы в США. Заодно выяснится, что левая молодежь в Штатах давно используется политическими кукловодами в своих целях — просто сейчас это явление приобрело куда больший размах, чем раньше.

— Но расовый вопрос-то в Штатах действительно есть?

— Не просто есть — американцы давно им занимаются. Однако примирить всех представителей этнических групп и рас они не смогли. В этом тоже участвовала политика. Причем жизнь темнокожих в крупных городах часто делают невыносимой именно либеральные политики — мэры и губернаторы — что, как бы это ни было парадоксальным, позволяет данным политикам регулярно переизбираться.

— Допустим, сейчас Трампу удастся «потушить» волнения. Стоит ли ждать новой волны беспорядков в ноябре?

— Да, думаю, что перед выборами тоже побунтуют. И уж тем более стоит ждать новых беспорядков, если результаты голосования одну из сторон, допустим Демпартию, не устроят. Полагаю, что сама угроза таких волнений тоже активно будет разыгрываться американскими политтехнологами как накануне, так и во время президентских выборов.

Сейчас раскол в американском обществе настолько глубокий, что одними демонстрациями, пересчетами голосов и судебными тяжбами неудовлетворенность результатами выборов не будет исчерпана — стороны стали абсолютно непримиримы по отношению друг к другу.

Что изобрел Каперник

— Многих в России заинтересовали мелькающие на экранах сцены из США с преклонением колен гражданскими белыми, полицейскими и нацгвардейцами перед участниками акций против полицейского произвола. Что это за явление?

— Эту моду — опуститься на одно колено — изобрел американец Колин Каперник. Будучи игроком в американский футбол, Каперник в 2016 года во время исполнения гимна США и подъема флага перед матчем вместо того, чтобы встать, стал опускаться на одно колено. Свои действия Каперник объяснил тем, что он отказывается «вставать в честь флага страны, которая угнетает своих темнокожих граждан».

Соответственно, повторение в США гражданскими белыми, полицейскими и нацгвардейцами поступка Каперника следует трактовать как признание: мол, да, мы о расовом вопросе знаем и эту проблему признаем.

— Насколько распространены в США эти акции «встань на колено»?

— Поскольку всякий раз такое поведение американцев привлекает внимание СМИ, у зрителей и читателей из России может сложиться впечатление о массовости подражателей Капернику. На самом деле такие акции достаточно редки.

Большая часть уличных акций проходят в режиме жесткого противостояния и накала эмоций: тут темнокожие манифестанты поймали и избили белого с американским флагом, там под горячую руку полицейских попались случайные студенты, в которых стражи правопорядка разрядили электрошокеры, и так далее. Конечно, мирные демонстрации тоже имеют место быть, но не они формируют «лицо» событий на американских улицах.

— Может ли поведение полиции, нацгвардии и гражданских белых в стиле Каперника способствовать хоть какому-то уличному перемирию?

— Локально — да. А потом из управляющего центра манифестантам придет приказ «Вы с ума сошли? Продолжайте грабежи!» — на чем все «мир, дружба, жвачка» и кончатся.

— Что же является управляющим центром протестов?

— Формально это Black Lives Matter — организация активистов, выступающих против насилия в отношении темнокожего населения. При этом 13 человек из штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена открыто вносят залог, чтобы задержанные во время беспорядков члены Black Lives Matter могли выйти на свободу. Как говорится, делайте выводы.

Беспорядки в Штатах разжигаются политическими оппонентами Трампа, и это уже никто не скрывает. Другое дело, что организаторы протестов могут получить совсем не тот результат, которого добиваются.

Само не рассосется

— Следует ли полагать, что протесты в какой-то момент могут стать неуправляемыми?

— Именно так. Кто такой Джордж Флойд? Это очень своевременно попавшая на камеру сакральная жертва, позволившая беспорядкам немедленно распространиться по всей стране. А теперь представьте себе, что протестующие, не дай бог, убьют семью, состоящую из белого, темнокожей и усыновленного азиата. И вот тогда ситуация в Штатах может просто взорваться — так полыхнет, что никому мало не покажется. Особенно с учетом того, что США — это ядерная держава.

— А как же часто публикуемые комментарии о том, что в Штатах расовые волнения всегда, мол, были и постепенно «сами собой рассасывались»?

— Во-первых, мы уже выяснили, что нынешние беспорядки в США — это не только расовые волнения. Во-вторых, я вижу, что сейчас напряжение в американском обществе куда более серьезное, чем всегда. Оно пронизывает всю Америку: от президента страны до последнего школьника, решившего под шумок заглянуть в соседний магазин, чтобы заполучить плазменный телевизор на халяву.

Все взвинчены, все наэлектризованы, все борются против всех, и все это крайне близко по характеру к гражданской войне. Такое само собой не рассасывается.