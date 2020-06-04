Ученые рассказали, как правильно ломать спагетти

Кембридж, 4 июня. Специалисты из Массачусетского технологического института и Корнельского университета нашли способ как разломить спагетти на две части. Тем самым, они получили ответ на вопрос, который волновал даже серьезных физиков.

Как правило, когда макаронину берут за оба конца, она ломается на три-четыре части, но никак не на две, хотя по логике должна сломаться почти посередине.

Над этим парадоксом бился целый ряд физиков, включая Ричарда Фейнмана, который за вечер исследований сломал коробку спагетти, но так и не нашел ответ. После его опытов прошли десятки лет, только в 2005 году темой заинтересовались французские ученые.

Они установили, что сначала макаронина действительно начинает ломаться посередине, но в данном процессе возникают некие силы, которые и приводят к тому, что она ломается на три-четыре части.

Исследования продолжили ученые из Массачусетского технологического института и Корнельского университета, которые решили сильно скрутить спагетти. Тогда она сломалась на две части.

Они не пожалели времени и сил на создание специальной установки с двумя фиксаторами, благодаря которым создавалась ломающая сила. Результаты фиксировались с помощью новейшей камеры со скоростью записи 1 млн кадров в секунду.

Согласно выводам специалистов, макаронина ломается пополам, если она скручена почти на 360 градусов, пишет Planet Today.

Результаты со спагетти могут лечь в основу исследований процессов разрушения протяженных монолитных объектов, в частности, в нанотехнологиях.