Депутат Госдумы попросил СК отстранить замолчавшее ЧП руководство «Норникеля»

Москва, 4 июня. Депутат Госдумы Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске. Парламентарий в среду направил на имя руководителя СК соответствующий депутатский запрос.



Якубовский утверждает, что связанная с «Норникелем» компания сделала заявление о случившемся в Красноярском крае лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 и попыталась «преуменьшить масштабы» происшествия, пишет РБК.

Депутат уверен, что это «безусловно увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики и сократило время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба территории». Он указал, что в Норильске и на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района режим ЧС был введен только 1 июня. То есть с момента аварии до начала принятия необходимых мер прошло трое суток.

О замалчивании информации о разливе топлива ранее говорили также краевые власти и глава МЧС России Евгений Зиничев. Он доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в подконтрольном ему ведомстве об аварии узнали спустя два дня. «Норникель» отвергает обвинения.

Авария на норильской ТЭЦ-3 произошла 29 мая в результате повреждения резервуара для хранения нефтепродуктов, почти 21 тонна которых попала в местный ручей и реку Амбарная. В Росприроднадзоре ущерб от ЧП оценивают в десятки миллиардов долларов. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

Ранее в четверг стало известно, что краевой суд Красноярска арестовал начальника цеха норильской ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина до 31 июля.