МИД РФ допускает новое вмешательство США в дела Венесуэлы

Москва, 4 июня. Москва допускает возможность нового вмешательства со стороны США в Венесуэлу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга в четверг.

На днях было официально объявлено, что в Колумбию из США будут переброшены несколько сотен так называемых «военных советников», которые имеют опыт службы в Афганистане.

«В Латинскую Америку такие специалисты направляются впервые. С трудом верится, что они займутся, как объявлено, содействием безопасности. Их пребывание в непосредственной близости от Венесуэлы - просто сигнал, что новое незаконное проникновение в страну возможно в любой момент», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также обратила внимание на заявление главы Южного командования ВС США адмирала Крейга Фолла, который заявил, что «советники» будут задействованы «на продвижении неких идеалов и ценностей».

«Это трудно рассматривать все иначе, чем скрытую угрозу и провокацию», — констатировала дипломат.

В начале 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом республики. Его активно стали поддерживать США, и Вашингтон начал вести агрессивную политику в отношении Каракаса, предпринимая попытки свергнуть законного лидера Николаса Мадуро. Главу Венесуэлы поддерживает ряд стран, в том числе Россия и Китай.

В мае американская газета Washington Post опубликовала документ, согласно которому венесуэльская оппозиция заключила сделку на 213 миллионов долларов с наемниками из американской ЧВК Silvercorp USA Ink с целью свержения конституционного президента республики. В США признали вмешательство в дела Венесуэлы, а также провал своей операции «Гидеон».