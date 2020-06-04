Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

МИД РФ допускает новое вмешательство США в дела Венесуэлы

53
0 Оставить комментарий

МИД РФ допускает новое вмешательство США в дела Венесуэлы

Москва, 4 июня. Москва допускает возможность нового вмешательства со стороны США в Венесуэлу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга в четверг.

На днях было официально объявлено, что в Колумбию из США будут переброшены несколько сотен так называемых «военных советников», которые имеют опыт службы в Афганистане.

«В Латинскую Америку такие специалисты направляются впервые. С трудом верится, что они займутся, как объявлено, содействием безопасности. Их пребывание в непосредственной близости от Венесуэлы - просто сигнал, что новое незаконное проникновение в страну возможно в любой момент», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Захарова также обратила внимание на заявление главы Южного командования ВС США адмирала Крейга Фолла, который заявил, что «советники» будут задействованы «на продвижении неких идеалов и ценностей».

«Это трудно рассматривать все иначе, чем скрытую угрозу и провокацию», — констатировала дипломат.

В начале 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом республики. Его активно стали поддерживать США, и Вашингтон начал вести агрессивную политику в отношении Каракаса, предпринимая попытки свергнуть законного лидера Николаса Мадуро. Главу Венесуэлы поддерживает ряд стран, в том числе Россия и Китай. 

В мае американская газета Washington Post опубликовала документ, согласно которому венесуэльская оппозиция заключила сделку на 213 миллионов долларов с наемниками из американской ЧВК Silvercorp USA Ink с целью свержения конституционного президента республики. В США признали вмешательство в дела Венесуэлы, а также провал своей операции «Гидеон».

Новости партнеров

Новости партнеров