Поправка о правопреемстве от СССР закрепит за Россией статус великой державы

Москва, 4 июня. Поправка в конституцию, предусматривающая правопреемство Российской Федерации от СССР, закрепляет за Россией роль великой державы и одного из архитекторов Ялтинско-Потсдамской конференции. Об этом заявил доцент МГИМО, кандидат юридических наук Николай Топорнин.

На сегодняшний день Россия признается международным сообществом государством-продолжателем СССР. РФ подтвердила это в части внешних займов, кредитов и обязательств, которые взял на себя Советский Союз, передает «Экономика сегодня».

«Правопреемство играет большую роль, поскольку на это завязано выполнение определенных международных договоров и обязательств перед третьими странами, коммерческими организациями, частными лицами», — пояснил эксперт.

По его словам, правопреемство решает массу международных вопросов, которые проявляются при изменениях на политической карте мира.

«Это вносит логичность и состоятельность в систему международных отношений, поскольку демонстрирует, что никто не должен волноваться по выполнению или пересмотру соглашений и обязательств», — подчеркнул Топорнин.

Россия стала правопреемником СССР, заняв его место в Совете Безопасности ООН. С этой рокировкой согласились все члены международного сообщества. Немецкий эксперт Вольфганг Граф Витцум считает этот случай уникальным прецедентом.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. Изменения основного закона предусматривают повышение социальной роли государства и защиту исторического наследия.