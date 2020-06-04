Артисты устроили концерт в небе над Берлином. ФАН-ТВ

Музыкальный концерт в небе над Берлином устроили участники Немецкого симфонического оркестра в Германии. Они выступили для жителей города с воздушного шара.

Летающая сцена привлекла внимание горожан, музыкантов слушали с балконов, веранд, пешеходы останавливались на улицах. На аэростате артисты пролетели над городом, исполнили несколько музыкальных произведений.

Всего в Германии на сегодняшний день 184 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. Почти 168 тысяч человек из них уже выздоровели. Идет постепенное ослабление ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Открываются бары и рестораны. Однако, многие места еще остаются закрытыми, в их числе концертные залы. Но музыканты все же решили продолжить приобщать жителей Берлина к музыке таким образом необычным образом.