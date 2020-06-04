Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России

Минск, 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового премьера Романа Головченко снизить зависимость от России.

По словам лидера республики, сейчас стране необходимо диверсифицировать рынки сбыта. Экономический рост, как подчеркнул он, должен основываться на экспорте и внешнем спросе.

«Нет экспорта — нет валюты», — констатировал Лукашенко.

При этом он обратил особое внимание Головченко, что проблему зависимости Белоруссии «от рынка одной страны» следует решить окончательно.

«Мы не можем даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — подчеркнул политик.

Лукашенко напомнил, что ранее Минск уже пытался наращивать экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также выходить на новые рынки. Теперь это направление, по его словам, требует «серьезных подвижек».

Глава Белоруссии отметил, что у республики открытая экономика, но власти должны защищать собственный рынок. Хотя он и невелик, но отдавать его, по словам Лукашенко, нельзя никому ни в коем случае.

«Это тот вопрос, который стоит перед правительством, и то правительство не решило этот вопрос», — добавил он.

Лукашенко добавил, что правительство Белоруссии является «экономическим штабом и центром выработки важнейших решений», которые должны быть направлены на достижение устойчивого сбалансированного экономического роста с темпами выше среднемировых.

Как сообщалось ранее, накануне Лукашенко отправил в отставку правительство страны. По его словам, свои должности в кабмине потеряют те, кто не справляется со своей работой в условиях экономического кризиса. Свой пост покинул и премьер-министр Сергей Румас. Его сменил Головченко. До этого он занимал должность главы государственного военно-промышленного комитета страны.