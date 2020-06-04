Российские военные завершили многодневное патрулирование вдоль границы Сирии и Ирака

Дамаск, 4 июня. Военный патруль Вооруженных Сил России вышел из населенного пункта Каср эд-Диб в пункт дислокации Камышлы, завершив свое многодневное патрулирование по приграничным с Ираком районам Сирии. Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.

«Цели патруля выполнены в полном объеме, без срывов. Несмотря на ряд инцидентов, в ходе которых российским военным пришлось дважды блокировать американских военнослужащих, патрулирование прошло без серьезных происшествий», — говорится в публикации.

Во время выполнения задачи российские военнослужащие передали гуманитарную помощь жителям населенных пунктов Аль-Маликия и Каср эд-Диб.

Инцидент с участием военных России и США, о котором упомянули в WarJournal, произошел накануне в сирийской провинции Хасака. Группа автомобилей американской армии преследовала российскую колонну подразделений военной полиции. Когда служащие из РФ приняли решение остановить колонну-преследователя, чтобы выяснить причину, американцы внятных объяснений своим действиям дать не смогли, однако следование прекратили, автомобили остались на месте блокирования.

Российские военные вместе с турецкими коллегами с 15 марта 2020 года проводят в Сирии патрулирование, решение о котором было принято на переговорах лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эта мера стала одной из многих по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве.