В Польше обеспокоены своим будущим из-за разрушения имиджа США

Варшава, 4 июня. Одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita обеспокоилось будущим Польши из-за беспорядков в Соединенных Штатов.

Журналисты считают, что происходящее в США показывает, что эта страна не такая уж всесильная и непогрешимая, как пытается она себя изобразить. При этом не только граждане, но, скорее всего, и Белый дом не чувствуют себя в безопасности, констатировали авторы публикации.

В польском издании убеждены, что социальное неравенство, существующее в США, в ближайшем будущем лишь усугубится, сообщил телеканал «360».

«Имидж Соединенных Штатов, центра западной цивилизации, рушится на наших глазах. Получится ли его восстановить? Не пора ли нам задаться вопросом, можно ли возлагать на США все надежды, связанные с нашим будущим и безопасностью?» — озадачились польские журналисты.

Протестные акции и беспорядки захлестнули американские города после того, как в Миннеаполисе от рук полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд. На попавшем в Сеть видео с задержанием мужчины видно, что полицейские повалили афроамериканца на асфальт, надели на него наручники, а один из офицеров навалился ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Мужчину госпитализировали, он умер в реанимации, напомнил Infox.ru.