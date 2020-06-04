Школьники Камеруна возобновили обучение после карантина, родители переживают

Яунде, 4 июня. Школьники и студенты 1 июня возобновили учебу после более чем двухмесячного карантина из-за пандемии COVID-19.

Власти страны, несмотря на критику и опасения со стороны населения, приняли решение снова открыть двери учебных заведений.

«Речь идет о будущем детей, то есть тех, кто заменит нас завтра. Родители, которые боятся отправлять своих детей в школу, не понимают ситуацию. Все меры были приняты, чтобы сделать это возвращение как можно более безопасным», — заявил министр высшего Жак Фам Ндонго во время совместной пресс-конференции с другими членами правительства, отвечающими за образования в Камеруне.

«Помещения учебных заведений были продезинфицированы. Социальная дистанция будет обеспечена. Классы были разделены на более мелкие по численности группы учащихся. Ношение масок является обязательным, а детям, которые не будут иметь масок, учреждения будут предоставлять их, правительство об этом позаботилось. У входа в классные комнаты есть все необходимое для мытья рук. Речь идет о спасении детей и продолжении жизни, даже несмотря на эпидемию», — добавила министр среднего образования Налова Лионга Полина Эгбе.

Несмотря на очень плохую погоду в столице Камеруна Яунде, родители тем не менее отправили детей в школу утром 1 июня. «Мы бы хотели остаться дома», — уверяют некоторые учащиеся, хотя многие из них рады встрече со своими товарищами и учителями. Однако родители не понимают, как будут соблюдаться меры безопасности и обеспечиваться качество образования, когда до итоговых экзаменов осталось всего несколько недель.

У входа в несколько заведений стоят умывальники с мылом. Но бесконтактных термометров нет. Сотрудники школ уверяют, что это только начало, чуть позже удастся докупить недостающие средства. В помещениях, особенно в тех, где учатся младшие классы, учителя более внимательны в соблюдении социальной дистанции. В целом, дети осознают опасность, но некоторые все еще не воспринимают ситуацию всерьез.

Обучение возобновили только те ученики, у которых запланированы экзамены на конец года. Для остальных детей ограничительные меры продолжают действовать. Они будут ждать возобновления учебы уже в следующем академическом году.

Решением премьер-министра Камеруна от 17 марта школы и университеты по всей стране были закрыты. Уже в то время были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. Люди очень сильно паниковали. Затем количество случаев резко возросло до 6 000. Нет никаких оснований полагать, что в ближайшее время ситуация станет лучше, особенно с учетом ослабления карантинных мер.

Именно в этом контексте, когда риск заражения остается высоким, правительство подвергается критике со стороны оппозиции. Школы вынуждены адаптироваться к реальности, несмотря на распространение вируса и его разрушительные последствия.