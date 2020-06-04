«Теперь ему будет больно»: Роман Носиков о том, как Навального подставил его главный враг

В рассказе Гоголя от человека сбежал его собственный нос — и обрел такую самостоятельность, что даже стал чиновником.

Во времена Интернета у нас на глазах произошло другое удивительное событие: блогер Алексей Навальный дал своему языку вольную, а тот его возьми да подставь. И не в какой-то второстепенной теме, а в истории с ветераном Великой Отечественной войны…

Человечество давно знает, что и лучшее, и худшее мясо на свете — это язык. Лучшее — потому что языком мы поем песни, признаемся в любви и сообщаем все новое. Худшее — потому что им мы сплетничаем, говорим глупости и сеем вражду. Но даже банальности время от времени требуют, чтобы о них напоминали.

То, что орудием этого напоминания стал Алексей Анатольевич, не удивительно. Он давно шел к этому моменту. Все дело — в смене целевой аудитории.

Когда-то Навальный стремился быть солидным, национальным, харизматичным и даже немного духовным. Для этого он по рекомендации имиджмейкеров отрастил бороду, приличествующую лидеру русского народа. Но с лидерством не сложилось — место оказалось занято. Пришлось подыскивать новую должность.

Новой, по старой традиции нашей страны, для перспективного, но пока не доросшего до взрослой работы кадра оказалась должность школьного комсорга. Но с поправкой на эпоху — с либерально-антисоветским уклоном.

Борода была сбрита, а Алексей Анатольевич обзавелся манерой жестикулировать руками, как Грабовой, и интонациями подростка, ноющего о том, как его замучили «родаки». Только место «родаков», которые не покупают айфон, заняли крупные бизнесмены и высшие чиновники.

Основной работой Навального стало воспитание в вверенном сопливом контингенте потребительского нарциссизма. То есть убежденности в том, что его носитель достоин высшего уровня потребления, невзирая на реальные заслуги перед человечеством. И веры в нравственный солипсизм — это когда все остальные могут потерпеть и перебиться.

Целевая аудитория откликнулась положительно. И все у Алексея Анатольевича было хорошо: жил он на биткоины, прикрывался донатами. Лопал омаров, фотографировался с дошираком. Учил дочку в Стэнфорде и пенял чиновникам за детей за границей. Натравливал прыщавых адептов то на Дмитрия Пескова, то на Владимира Соловьева, то на Маргариту Симоньян.

В выражениях и средствах Навальный себя никак не ограничивал. Тут-то и таилась беда.

Чтобы травить за «неэффективность» и «накрутки счетчика» руководителя крупного успешного СМИ, которое на Западе считается реальной угрозой, нужно было окончательно отпустить язык в свободное плаванье и запретить мозгам хоть как-то влиять на генерацию речи.

Так и произошло: язык довел Навального, в определенном смысле, до нынешнего Киева. Или, как предупреждал вице-адмирал Радзевский: «Если позволить человеку говорить все, что он думает, то рано или поздно он полностью разучится думать».

Алексей Анатольевич увидел в Интернете ролик, в котором пользующиеся популярностью и уважением граждане России читают новую преамбулу Конституции. И недолго думая заклеймил их как позор страны, людей без совести, холуев и предателей.

Ну как «недолго думая»? Вообще не думая. Профессиональная привычка.

Это как у хамелеона: он видит движение рядом — и моментально стреляет языком. Вдруг чего вкусное пропустишь, омара там или доширак?.. Конечно, такой подход к добыванию пропитания не обходится без казусов.

Вот и Навальный не обошелся.

Все бы ничего, но среди заклейменных им «предателей» оказались командир отряда космонавтов Олег Кононенко, кардиохирург Лео Бокерия и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко. К последнему-то шустрый язык Алексея Анатольевича и приклеился.

Ветеран войны с орденами на всю грудь — это вам не Маргарита Симоновна. Та хоть и прекрасная женщина, но руководитель. Решительный, жесткий, может за себя постоять.

А вот ветеран — это мало того что фигура сакральная для нашего культурного кода, так еще и символ роли России как страны-победительницы. Живое доказательство Победы и той роли, которую наша страна в ней сыграла.

Эту роль наши «западные партнеры» сейчас старательно ставят под сомнение, чтобы принизить нынешний статус России в международном порядке, а русский народ — в его неотъемлемых правах.

То есть Навальный не только покусился на святыню, но и умудрился встать на очень больную мозоль. Есть мнение, что теперь ему будет больно

И возможно, сотрясения, которые суждено пережить Алексею Анатольевичу, помогут ему восстановить контроль над предавшим его органом.