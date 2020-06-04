Портал Госуслуг 5 июня начнет принимать заявки на электронное голосование по конституции

Москва, 4 июня. Портал Госуслуг с 5 июня будет принимать заявки от граждан, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании ЦИК, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы видим, что наши граждане готовы в электронном виде полноценно взаимодействовать с государством. Портал Госуслуг за два месяца стал полноценным единым окном для получения различных услуг, — сказал он на заседании ЦИК. — С учетом ограниченных сроков мы предложили взять решение, которое было апробировано в Москве осенью 2019 года. Уже с завтрашнего дня мы готовы открыть доступ к форме электронного заявления. Избиратель сможет принять участие в электронном голосовании, если у него подтвержденная учетная запись, и он сопоставлен с регистром избирателей».

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь добавила, что заявление можно будет подать на портале Госуслуг и на официальном портале мэра и правительства Москвы, но само голосование будет проходить на специальном сайте.

Напомним, внести поправки к конституции президент Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.